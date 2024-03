Serie B – Caserta festeggia il ritorno al Pala Piccolo battendo in rimonta Piombino

Piombino entra molto bene nella partita provando fin da subito a smorzare l’entusiasmo del pubblico del Pala Piccolo. Grazie a una buona precisione nel tiro da tre punti gli ospiti trovano agevolmente il +5 sull’8-3. La reazione di Caserta passa dalle esperte mani di Paolo Paci che sotto le plance si fa rispettare portando la Paperdi a contatto. In questa fase la partita è estremamente tesa ed equilibrata con Piombino che prova a sviluppare un gioco corale mentre Caserta si affida di più alle individualità sperando di accendere una miccia in grado di fare esplodere la partita. Al primo mini intervallo Piombino conduce per 20-17.

In avvio di secondo quarto Piombino prova a scappare trovando addirittura la doppia cifra di vantaggio sul 28-17. La Juvecaserta reagisce più di carattere che di tecnica e tattica e, con un parziale di 5-0 firmato Lucas e Paci, rimette in equilibrio il match. In questa fase la formazione di casa prova con la fisicità e l’intensità a porre rimedio al gap tecnico con l’avversario ma ciò non è premiato dal metro arbitrale che non convince il tifo casertano. Nella battaglia di fine secondo quarto la Paperdi riesce addirittura ad andare all’intervallo con un punto di vantaggio sul 35-34.

Le prime battute del secondo tempo sono davvero brutte sotto tutti i punti di vista. Caserta pare scendere in campo spenta e quasi rassegnata mentre Piombino, pur giocando una pallacanestro molto elementare, riesce a riprendersi un margine di vantaggio che in più occasioni sfiora la doppia cifra. Ciò che in questa fase impedisce agli ospiti di chiudere la partita è una certa imprecisione e un Paci davvero molto agguerrito che, seppure con tutti i suoi limiti, prova a essere farò di una squadra spenta. Alla fine del terzo quarto Piombino conduce per 55-47.L’ultimo mini intervallo sembra cambiare completamente le carte in tavola: infatti, la compagine padrona di casa torna in campo con un atteggiamento assolutamente antitetico rispetto a quello mostrato nei primi tre quarti e, grazie soprattutto al talento e all’energia di Lucas e Mastroianni, recupera e addirittura supera gli avversari prendendo in mano la partita. Nell’ultimo minuto di gioco si entra con il punteggio di 68-66 in favore di Caserta. Berra grazia i campani sbagliando una semplice conclusione dal pitturato. Dall’altra parte del campo la Juve fa un po’ di confusione ma è brava a fermare la ripartenza avversaria rifugiandosi in una contesa che regala palla a Piombino. Con 8″ sul cronometro gli ospiti si affidano a Turel per il pareggio ma alla fine vince la Paperdi per 68-66.