Serie B – Caserta non cambia registro, il derby con Sant’Antimo è della Geko

L’avvio di partita vede Caserta attaccare con forte convinzione e trovare canestri importanti da Butorac che è tra i principali protagonisti del parziale di 12-4 che costringe la panchina ospite al timeout. Al rientro in campo Sant’Antimo alza notevolmente l’intensità del suo gioco su entrambi i lati del campo: infatti, gli ospiti attaccano bene il ferro caricando di falli gli avversari e procurandosi preziosi tiri liberi e in difesa imbavagliano i principali terminali offensivi casertani. Il lavoro della Geko porta come risultato il primo vantaggio di serata che arriva in seguito alla tripla di Dri che vale il 18-16 in favore della formazione napoletana. La Juve prova ad affidarsi all’esperienza di Sergio e Mei per limitare i danni e andare al primo mini intervallo sotto di una sola lunghezza sul 24-23.

Caserta in avvio di seconda frazione ripete la buona partenza di inizio gara migliorando notevolmente le percentuali offensive, soprattutto quelle al tiro da tre punti. In questa fase il giocatore con la mano maggiormente calda è senza ombra di dubbio Denis Alibegovic che manda a bersaglio un numero di tiri dall’arco sufficiente a favorire un tentativo di fuga da parte della Juvecaserta che rafforza la sua posizione di vantaggio. A favorire l’efficacia offensiva dei padroni di casa c’è anche il precoce bonus raggiunto dalla formazione avversaria che è costretta a subire tanti punti dalla linea della carità. Il canestro in contropiede di Butorac regala alla Paperdi la doppia cifra di vantaggio sul 49-39 e fa esplodere il Pala Jacazzi che spera finalmente di tornare a vedere la propria squadra trionfare. La festa bianconera è parzialmente rovinata da due triple in rapida successione di Kamperidis e Stentardo che puniscono due disattenzioni difensive degli avversari e permettono a Sant’Antimo di andare all’intervallo lungo sotto di sole quattro lunghezze sul 49-45 in favore di Caserta.

Dopo l’intervallo le due squadre si scambiano i ruoli interpretati nel corso della prima metà di gara: infatti, Sant’Antimo inizia a segnare praticamente qualsiasi tiro preso mentre Caserta non trova una chiave in difesa ma soprattutto in attacco dove i punti realizzati sono davvero molto pochi. Nonostante le mille difficoltà e la doppia cifra di svantaggio più volte sfiorata, alla fine del terzo quarto il punteggio vede Sant’Antimo condurre per soli cinque punti sul 67-62.

In avvio di quarto quarto la musica non cambia particolarmente e i tifosi casertani accorsi al Pala Jacazzi iniziano a temere di dover assistere allo stesso copione che ha caratterizzato tante delle sconfitte finora subite. Il canestro di pura voglia di Paolo Paci permette a Caserta di ridurre a un solo possesso pieno il suo svantaggio nei confronti di una Sant’Antimo sicuramente meno inarrestabile rispetto ad altre fasi del secondo tempo. È ancora Paolo Paci insieme ad Alibegovic a tenere la Juve in scia degli avversari che non puniscono la compagine casertana. Nell’ultimo minuto di gioco si entra sul punteggio di 83-81 in favore della Geko. Quarisa da sotto canestro si divora un canestro che chiuderebbe i giochi e così Caserta, con 16’’ sul cronometro, ha in mano la palla per cercare l’overtime o addirittura la vittoria. L’azione della Paperdi non è però particolarmente efficace: infatti, Vitale, pressato dalla difesa avversaria, prova un improbabile ‘’cross’’ in area verso Paci da cui nasce la palla persa che di fatto chiude i giochi. Il punteggio finale è di 83-81 per Sant’Antimo.

PAPERDI CASERTA 81-83 GEKO SANT’ANTIMO (23-24; 49-45; 62-67)