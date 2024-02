By

La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica che i giocatori Denis Alibegovic e Niccolò Moffa non parteciperanno alla gara odierna con la Gema Montecatini. Alibegovic è stato vittima di un malore alla vigilia della partita, mentre Moffa, dopo l’infortunio del novembre scorso, non risulta essere ancora in perfette condizioni fisiche.

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021