Serie B – Caserta scappa nel quarto quarto e batte Taranto

La Decò Caserta conquista la prima vittoria interna stagionale battendo la CJ Basket Taranto al termine di una partita risolta solo nella frazione finale con una performance al tiro davvero straordinaria. Decisi gli esperti Mei e Drigo ma sugli scudi anche il giovane Cioppa autore di una prova altamente convincente.

LA CRONACA – L’intensità dell’avvio di partita è davvero notevole così come notevole è la capacità dei tarantini di ovviare al gap fisico con dinamismo e atletismo. È la Decò a piazzare il primo mini tentativo di fuga portandosi a + 3 (12-9) costringendo coach Olive a fermare il gioco per rompere il ritmo della compagine bianconera. Al rientro in campo gli ospiti interrompono l’inerzia a favore degli avversari rimettendo la partita in equilibrio. Al primo mini intervallo la Decò Caserta conduce per 19-18.

Cena e Piccoli firmano per la CJ Taranto il parziale di 5-0 con cui si apre la seconda frazione di gioco ma Caserta, ovviamente, prova prontamente a reagire con i canestri di Cioppa e Visentin che rimettono il punteggio in parità sul 23-23. In questa fase la partita vive un lungo periodo di grandissimo equilibrio: infatti, la Decò concede molto difensivamente agli avversari ma dall’altra parte del campo riesce a trovare canestri pesanti con l’imprevedibilità di Cioppa e Lucas che aiutano i bianconeri a restare a contatto. La tripla di Drigo quasi a fil di sirena fissa il punteggio all’intervallo lungo sul 36-34 in favore della Juvecaserta 2021.

L’avvio di terzo quarto è tutto di marca tarantina: infatti, la CJ realizza rapidamente un parziale di 6-1 trovando canestri facili e mettendo fortemente in difficoltà il macchinoso attacco casertano. La Decò evita che gli avversari scappino via grazie a due triple di Sperduto che ricuciono lo strappo avversario e rimettono il match in una condizione di equilibrio. La battagli del finale di terzo quarto è vinta dalla Decò Caserta che, grazie a un canesto da oltre la metà campo di Cioppa, riesce ad arrivare all’ultimo mini-intervallo in vantaggio per 55-51.

In avvio di quarto quarto Taranto prova a rientrare con energia ma due triple in fila di Mei regalano ai padroni di casa il massimo vantaggio sul 61-56. Dopo il timeout di coach Olive, Caserta torna in campo con ancora maggiore ispirazione al tiro e trova rapidamente il +10 (66-56) grazie al canestro dalla distanza di Drigo. Taranto in questa fase non gioca male ma la Decò è veramente ispirata in attacco e trova soluzioni con giocatori diversi come Mei, Drigo o Cioppa. Quando Caserta trova il +13 sul 76-63 la panchina ospite chiama timeout per provare a giocarsi le sue chance di rimonta nei circa 3’ e 20’’ che mancano alla sirena finale. Il finale di partita è puro garbage time utile solo a fissare il punteggio finale che sarà di 83-68 per la Decò Caserta.

DECÒ CASERTA 83-68 CJ BASKET TARANTO (19-18; 36-34; 55-51)