Serie B – Caserta senza Lucas dilaga contro Pescara

Senza Lucas, fermato da un virus influenzale, e con un Visentin non al massimo della sua forma fisica la Decò Caserta ha colto la sua prima vittoria del 2023 grazie a una prova di squadra di altissimo livello in cui praticamente tutti i giocatori scesi in campo hanno dato il loro contributo.

LA CRONACA – Non è un bello spettacolo quello che Pescara e Caserta offrono in avvio di partita al pubblico del Pala Piccolo. I padroni di casa, orfani del playmaker Lucas, fanno fin da subito una fatica immensa a offrire attacchi a difesa schierata all’altezza mentre Pescara, pur non giocando un basket di altissima qualità, prova a indirizzare la partita a suo favore aprendo i giochi con un parziale di 5-0 in suo favore. La reazione della Juve passa dalle mani di Alessandro Sperduto che, insieme a capitan Biagio Sergio, prova a tenere i suoi in vita senza però riuscire a superare gli avversari nel punteggio fino agli ultimi istanti del primo quarto quando Romano in contropiede sigla il canestro del 14-12 in favore della Decò con cui si va al primo mini intervallo.

Caserta nel secondo quarto entra in campo con molta più determinazione e, in maniera relativamente facile, trova il +7 (22-15) costringendo la panchina ospite a un immediato timeout. Al rientro in campo la musica non sembra cambiare: infatti, i padroni di casa, complice un’elevata intensità su ambo i lati del campo, sfiorano in diverse occasioni la doppia cifra di vantaggio senza però mai raggiungerla. Pescara prova a reagire con Maralossou e Seye e così coach Luise decide di fermare il gioco per parlare con i suoi, Al rientro in campo la Juve da un’altra fiammata e piazza un parziale 14-4 firmato praticamente da tutti i giocatori con la casacca bianconera presrnti sul parquet. All’intervallo lungo i padroni di casa conducono per 45-29.

Dopo l’intervallo lungo la Juve non impiega molto a superare la soglia psicologica dei venti punti di vantaggio grazie al gioco da tre punti concretizzato da Biagio Sergio per il 51-31 in favore dei padroni di casa. La partita in breve tempo si trasforma in un lungo garbage time in cui Caserta ha l’occasione di mettere in ritmo diversi giocatori e riacquistare convinzione dopo il recente momento di difficoltà vissuto. A fine terzo quarto la Decò Caserta conduce per 72-53. Il quarto quarto per entrambe le squadre in campo è poco più di un allenamento congiunto. Alla fine la Juvecaserta vince per 92-76.

DECÒ CASERTA 92–76 PESCARA BK. 2.0 (14-12; 45-29; 72-53)