Serie B – Caserta si complica la vita ma la spunta su Corato

Ancora una vittoria per la Decò Juvecaserta che ha la meglio sull’Adriatica Industriale Corato al termine di una partita che all’intervallo poteva sembrare molto più semplice da portare a casa per i bianconeri.

LA CRONACA – La partita non parte subito su ritmi altissimi ma verso la metà del primo quarto i padroni di casa trovano la forza, grazie a un Drigo in grande spolvero, di allungare sugli avversari e portarsi a +7 sul 17-10. Dopo il timeout richiesto dalla panchina dell’Adriatica Corato l’andazzo della partita non sembra cambiare di molto: infatti, Caserta difende la sua doppia cifra di vantaggio che viene scalfita solo da una tripla aperta messa a segno da Idiaru che sul finire del quarto fissa il punteggio sul 30-22 con cui si va al primo mini intervallo.

L’inizio di secondo quarto è tutto di marca bianconera con la compagine di casa che dilata il suo vantaggio fino al +14 (41-27) senza trovare un’opposizione significativa da parte di Corato. Dopo il timeout voluto da coach Putignano, la musica non cambia e Caserta dilaga sempre di più fino a trovare il +20 (52-32) grazie al canestro di Mastroianni che accende ancora di più l’entusiasmo di un palazzetto abbastanza affollato per essere un mercoledì sera di dicembre. La reazione di Corato è troppo blanda e così all’intervallo lungo il punteggio è di 57-38 in favore della Juvecaserta.

Dopo l’intervallo, come prevedibile, Corato entra in campo con tutta l’intenzione di cambiare marcia e giocarsi le ultime chance di restare attaccata alla partita. La Decò sembra molto meno concentrata rispetto al primo tempo e così, a poco a poco, gli avversari rosicchiano punti di svantaggio fino a portarsi a -12 sul 62-50. Dopo il timeout chiamato da coach Luise, Caserta torna in campo e trova una preziosa tripla da parte di Cioppa che, però, non cambia l’inerzia della partita. Corato addirittura si porta in singola cifra di svantaggio sul 65-57 riaprendo di fatto una partita che nel primo tempo era sembrato non dovesse esserci. Idiaru porta i pugliesi fino al -5 (70-65) ma all’ultimo mini intervallo il punteggio vede Caserta condurre per 72-65.

In avvio di quarto periodo la Decò prova a difendere il suo minimo vantaggio affidandosi all’estro e all’imprevedibilità di Alessandro Sperduto e alla solidità di Mathias Digo il quale con cinque punti in fila restituisce alla Juve un margine di vantaggio in doppia cifra portando il punteggio sull’85-74. Il nuovo allungo della Decò porta anche la firma di Davide Mastroianni che è tra gli artefici del parziale che permette ai padroni di casa di ritrovare il +14 (91-77) a 2’ e 6’’ dalla sirena finale. Gli ultimi possessi della partita sono puro garbage time utile solo a fissare il punteggio finale sul 98-83 in favore di Caserta.

DECÒ CASERTA 98-83 ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO (30-22; 57-38; 72-65)