Serie B – Caserta s’impone contro Rieti e tiene vive le speranze di salvezza

La fiammella della speranza è ancora accesa. La Paperdi Caserta si impone al PalaPiccolo sulla NPC Rieti nel recupero della ventottesima giornata di Serie B girone A con il largo punteggio di 84-69; i bianconeri hanno dominato la sfida con un ottimo attacco nei primi venti minuti, riuscendo a conquistare la settima vittoria stagionale per andare a Sant’Antimo con la speranza di potersi giocare ancora i playout.

Primi minuti combattuti, con Caserta che mette in ritmo Alibegovic con quattro punti in fila. Salerno regge con Sulina, ma la tripla del numero 1 concede il primo vantaggio importante ai bianconeri sul 15-7 al 6′. Gli ospiti trovano l’umo su cui fondare la rimonta in Kurt Cassar: sei punti in fila del maltese permettono a Rieti di tornare sotto sul -1, prima che i canestri di Cavallero e Paci chiudano il quarto sul 25-22.

I canestri di Mehmedoviq e Cavallero permettono a Caserta di scappare nuovamente sul 30-22, poi sale in cattedra Diego Lucas che con cinque punti in fila firma il +10 bianconero al 13′ (35-25). Rieti fa fatica a trovare il canestro, arriva un ulteriore strappo nella parte finale del secondo quarto: Lucas e Paci mettono su un altro parziale da 10-3 per il 48-32 del 20′.

La NPC prova a rientrare in partita all’inizio del terzo periodo: break di 9-2 firmato Sulina, Markovic e Zucca e singola cifra di svantaggio sul 50-41. Ma la Paperdi non trema: Cavallero e Vitale rispondono da tre punti, poi l’argentino firma da solo un parziale di 6-0 che porta la Juve sul +19 al 29′ (66-47). Gli ospiti non hanno più la forza di reagire, Caserta tocca anche il +21 nell’ultimo quarto, che alla fine è pura accademia.

Paperdi Caserta – NPC Rieti 84-69

(25-22, 48-32, 68-50)

Caserta: Cavallero 20 (5/9, 3/6), Alibegovic 16 (6/11, 1/5), Paci 14 (6/10, 0/0), Lucas 9 (3/4, 1/1), Sergio 8 (1/1, 2/3), Mastroianni 6 (3/3, 0/3), Vitale 5 (1/4, 1/2), Mehmedoviq 4 (2/4, 0/0)Pagano 2 (1/2, 0/1), Pisapia (0/0, 0/0), Vaccaro (0/0, 0/0), Ferraro (0/0, 0/0). All. Dell’Imperio

Rieti: Cassar 17 (4/5, 1/4), Sulina 14 (4/4, 0/0), Markovic 13 (3/8, 1/5), Zucca 11 (3/5, 1/7), Da Campo 7 (2/5, 0/5), Del Sole 4 (1/2, 0/0), Melchiorri 3 (0/2, 0/1), Mele (0/0, 0/0), Novelli (0/0, 0/0), Reginaldi (0/0, 0/0), Margarita (0/0, 0/0), Sane (0/0, 0/0). All. Ponticiello

Arbitri: Settepanella di Roseto degli Abruzzi e Valletta di Montesilvano

Caserta: tiri liberi 4/6, rimbalzi 34 8+26 (Paci 9), assist 23 (Lucas e Mastroianni 5)

Rieti: tiri liberi 26/32, rimbalzi 35 9+26 (Markovic 6), assist 8 (Zucca 4)

—

