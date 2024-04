Serie B – Caserta, stage tecnico con Dejan Prokic

Su invito della Paperdi Juvecaserta 2021, è giunto nel pomeriggio di oggi a Caserta il tecnico sloveno Dejan Prokic, che negli ultimi campionati mondiali ha allenato la nazionale della Costa d’Avorio. Il tecnico si fermerà a Caserta per l’intera settimana nel corso della quale guiderà allenamenti degli atleti della prima squadra e visionerà le gare del settore giovanile.

Dejan Prokic è nato a Lubiana il 29 novembre 1973 ed ha iniziato la carriera di allenatore nelle giovanili del team serbo KK Takovo, di cui, poi, ha assunto la guida della prima squadra nelle stagioni 1998/2001. È passato, poi, alle squadre femminili del KK Jezica Lubiana e, quindi, a quelle maschili del KK Vrhnika e KK Illirja, sempre di Lubiana. Nelle stagioni 2006/2008 è stato head coach del KK Kraski Zidar Sezana, partecipante alla 1° divisione B della Slovenia per tornare alla guida delle giovanili delle società di Lubiana negli anni 2009/2012. Nel 2013 ha assunto la guida tecnica della squadra del BC Kiev con cui ha conquistato il quarto posto assoluto nella massima serie ucraina ed una semifinale di Coppa nazionale. Nelle stagioni 2015/2018 ha assunto il ruolo di capo allenatore e coordinatore delle giovanili della Zaza Pachulia Basketball Academy in Georgia per tornare, poi, in Slovenia nel 2019 con il KK Sezana, che ha guidato a livello giovanile e di prima squadra fino al 2021. Nel 2022 è stato chiamato ad assumere l’incarico di commissario tecnico della Nazionale della Costa d’Avorio con cui ha partecipato ai mondiali del 2023, dopo aver centrato la qualificazione nell’anno precedente.

