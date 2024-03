Serie B – Caserta, stagione finita per Moffa: il giocatore si opera

La Paperdi Juvecaserta 2021 ha autorizzato il giocatore Niccolò Moffa a lasciare Caserta per sottoporsi ad intervento chirurgico al piede infortunato. Il giocatore, avendo riportato una frattura composta della base del V metatarso del piede destro nel corso dell’allenamento del 16 novembre scorso, è rientrato in squadra il 24 gennaio in occasione della gara interna con il Cassino. Continuando ad avvertire dolore al piede infortunato, l’atleta ha ritenuto opportuno sottoporsi ad ulteriori accertamenti ed a programmare un intervento chirurgico per risolvere in maniera definitiva il problema accusato.

Intanto, presso la struttura del prof. Rocchi a Reggio Emilia l’atleta Alfonso Zampogna è stato sottoposto al secondo e risolutivo intervento per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro. Il giocatore inizierà in questi giorni la fase di rieducazione dell’arto.

—

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021