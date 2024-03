Serie B – Caserta torna a giocare al palasport “Santino e Romano Piccolo”

La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica che presso il palasport “Santino e Romano Piccolo” di viale Medaglie d’oro si è riunita nel pomeriggio di oggi la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, presieduta dal viceprefetto vicario, dr. Biagio del Prete. Al termine del sopralluogo effettuato all’impianto, ristrutturato dall’Amministrazione Provinciale di Caserta, la commissione ha dato il suo benestare all’ utilizzo dello stesso da parte della Juvecaserta 2021 ssd a r.l. per la disputa delle gare del campionato nazionale di serie B di basket con una capienza di 2.000 spettatori. Il verbale della Commissione è stato inoltrato alla FIP per la necessaria autorizzazione a disputare nel palasport di viale Medaglie d’oro la gara con la Solbat Piombino, in programma mercoledì prossimo alle ore 20.30 e valida per la trentesima giornata del campionato.

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021