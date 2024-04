Serie B – Caserta vince il derby contro Sant’Antimo ma retrocede in B Interregionale

La vittoria più amara della stagione. La Paperdi Caserta si prende il derby con la Geko PSA Sant’Antimo con il punteggio di 72-76, ma è matematicamente retrocessa in Serie B Interregionale vista la contemporanea vittoria della Lars Virtus Arechi Salerno contro la Virtus Cassino. La Juve si porta a casa la partita con grande abnegazione difensiva, mostrando che probabilmente quell’ultima piazza occupata nel girone A di serie B Nazionale non è così meritata.

Inizio contratto per entrambe le squadre, che fanno un po’ di fatica a rendersi pericolose offensivamente. Quarisa nei primi minuti è un fattore sotto le plance per il 6-2 dopo tre minuti, ma Caserta trova il pareggio con i quattro punti di Denis Alibegovic sull’8 pari al 7′. Il gioco da tre punti di Gallo rimette in avanti Sant’Antimo, la Paperdi rimane in scia fino al 5-0 di Ius e Dri per il 18-12 del 10′.

Sant’Antimo inizia ad aprire la scatola difensiva casertana con il tiro da tre punti. Due volte Ius, una Dri e i padroni di casa allungano con un parziale di 11-2 che li porta a doppiare la Juve sul 29-14. Al 14′. Caserta però vuole rimanere attaccata alla partita e risponde con un controbreak di 0-10 con cui si riporta sotto di cinque lunghezze. Gallo però risponde colpo su colpo e con un appoggio di sinistro firma il 33-26 dell’intervallo lungo.

La Geko prova di nuovo ad allungare in avvio di terzo parziale con gli appoggi di Gallo e Dri che valgono il nuovo massimo vantaggio sul 37-26 al 21′, ma Caserta inizia a mettere insieme i pezzi, attaccando il ferro e caricando di falli gli avversari per sfruttare le gite in lunetta. Break di 7-0 che riavvicina la Juve. Sant’Antimo ha un’altra reazione portandosi sul +7, ma Cavallero, Alibegovic e Vitale riscrivono la parità a quota 42 al 26′. Digno e Quarisa danno respiro ai padroni di casa, ma la Paperdi ci ha preso gusto dall’arco: triple di Vitale e Sergio, break di 3-10 e Caserta è per la prima volta avanti sul 50-52.

La tripla di Cavallero porta Caserta al +5, ma Gallo è ancora determinante: cinque punti in fila riportano Sant’Antimo avanti sul 58-55. La risposta è di due triple di Mastroianni che rimettono avanti la Juve. Sergio e Alibegovic diventano delle furie e spingono ancora più avanti Caserta fino al 62-70 al 36′, ma da Salerno non arrivano buone notizie, con la Virtus che si impone in volata su Cassino condannando all’ultimo posto la Juve. Gli ultimi minuti diventano eterei, con la Geko che si riavvicina fino al -4 finale.

Geko PSA Sant’Antimo-Paperdi Caserta 72-76

(18-12, 33-26, 50-52)

Sant’Antimo: Gallo 27 (9/13, 1/2), Mennella 13 (4/6, 0/4), Dri 12 (2/4, 2/6), Ius 8 (1/1, 2/3), Quarisa 5 (2/5, 0/0), Cantone 4 (2/4, 0/2), Digno 3 (0/2, 1/1), Kamperidis (0/4, 0/1), Stentardo (0/2, 0/2), Spernanzoni NE, D’Apice NE, Peluso NE. All. Gandini

Caserta: Cavallero 23 (5/9, 1/4), Alibegovic 14 (4/6, 2/6), Vitale 13 (0/1, 3/9), Sergio 10 (2/4, 2/3), Paci 9 (3/11, 0/0), Mastroianni 7 (0/1, 2/4), Pagano (0/1, 0/0), Mehmedoviq (0/3, 0/0), Lucas (0/0, 0/0), Vaccaro NE, Ferraro NE, Pani NE. All. Dell’Imperio

Arbitri: Melai di Calcinaia, Rinaldi di Livorno

Sant’Antimo: tiri liberi 14/19, rimbalzi 44 11+33 (Quarisa 17), assist 13 (Gallo 8)

Caserta: tiri liberi 20/27, rimbalzi 35 9+26 (Paci 7), assist 7 (Paci e Vitale 2)

