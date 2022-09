Serie B – Caserta vince il test contro Pozzuoli

Ultimo test amichevole per la Ble Juvecaserta 2021 prima dell’inizio del campionato di serie B, la che vedrà la squadra casertana affrontare domenica prossima, alle ore 18.00, nel palasport di viale Medaglie d’oro il quintetto della Tecno Switch Ruvo di Puglia. Sempre sul parquet amico i bianconeri di coach Luise hanno effettuato l’ultimo scrimmage condiviso con la Bava Pozzuoli imponendosi con il risultato finale di 99-87. Avvio tutto casertano con difesa aggressiva ed attacco quanto mai produttivo soprattutto nel tiro dalla distanza. Sei punti consecutivi di Drigo ed altrettanti di Sperduto hanno caratterizzato l’avvio dei bianconeri che hanno mantenuto costante la loro supremazia trovando il canestro avversario con continuità e difendendo con attenzione tanto che alla fine del primo periodo il tabellone del palasport casertano segnava un eloquente 32-8. La prima reazione dei puteolani, guidati in panchina dall’ex bianconero Valerio Spinelli, ha prodotto un parziale di 5-0 stroncato da due tiri dalla distanza di Biagio Sergio hanno ristabilito il divario dei 20 punti(38-18); vantaggio rimasto pressoché invariato per tutto il periodo nonostante la minore attenzione dei casertani nella loro metà campo. Un‘azione da 4 punti di Sperduto ha chiuso la frazione sul punteggio di 55-38. Dopo l’intervallo lungo, nonostante la girandola di cambi attuata dai due tecnici, il confronto non ha perso di intensità con gli ospiti bravi a rintuzzare i tentativi dei casertani di ampliare ulteriormente il loro vantaggio. Alcune buone iniziative di Lucas e la precisione di Mei dalla distanza hanno contribuito al 77-58 di fine periodo. Ultima frazione di gioco con Sergio e compagni impegnati ad accentuare la loro preparazione tecnico-tattica ed a migliorare l’intesa nei giochi sia offensivi che difensivi con Pozzuoli che, grazie a quattro consecutivi tiri dalla distanza di Marco Cucco – altro ex juventino – è riuscito a ridurre il divario a -12 (99-87).

«In quest’ultima amichevole – commenta coach Luise a fine gara – avevamo chiesto maggiore attenzione sia nel dare i ritmi in attacco che nel rispetto delle nostre regole in difesa- È stato fatto, ma non per tutta la partita ed è questo l’aspetto su cui dobbiamo lavorare maggiormente per la prima di campionato cioè essere più costanti e non avere cali di concentrazione che in questa partita invece ci sono stati, soprattutto quando abbiamo avuto un consistente vantaggio. I passi avanti, però, sono stati fatti soprattutto anche nella conoscenza dei vari giocatori. Devo ringraziare – conclude il tecnico – i tifosi che sono stati presenti e ci hanno sostenuto con i loro applausi. Ci fa molto piacere vedere un palazzetto che partecipa».

Questo il tabellino dell’incontro:

Ble Juvecaserta: Lucas 12, Romano 4, Mastroianni, Cortese 10, Cioppa 3, Drigo 14, Sperduto 30, Mei 8, D’Aiello, Sergio 11, Terreni 7, Miraglia, Pisapia, Pani. Allenatore: Luise

Bava Pozzuoli: Cucco 23, Spinelli 8, Simonetti 5,Menmedovic 8, Thian 8, Venier 12, Greggi 3, Tamani 16, Cagnacci 2, Miaffo 2, Scotto Lavinia. Allenatore: Spinelli

Uff.Stampa BLE Caserta