Serie B – Caserta vince lo scrimmage contro Avellino

Proficuo scrimmage della Ble Decò Juvecaserta al suo debutto stagionale con la Scandone Avellino, partecipante al nuovo campionato interregionale di serie B grazie all’acquisizione del titolo del Solofra. Al PalaAngioni-Caliendo di Maddaloni, alla presenza di un nutrito gruppo di sostenitori, il quintetto di coach Luise ha cercato i primi riscontri al lavoro svolto in queste prime due settimane di allenamento. Privi di Paolo Paci tenuto a riposo per un problema muscolare, i bianconeri hanno messo in mostra buoni movimenti su entrambi i lati del campo, mostrando anche una positiva ricerca del necessario affiatamento ancora da perfezionare, ovviamente, in una squadra rinnovata al cinquanta per cento.

Come di consueto, lo scrimmage condiviso ha visto il punteggio azzerarsi alla fine di ciascun quarto di gioco. Nei primi 10’ coach Luise ha alternato tutti i giocatori a sua disposizione con un quintetto iniziale completamente inedito con i nuovi Zampogna, Moffa, Hadzic, Mehmedoviq e Romano, unico reduce dalla scorsa stagione. Buona difesa ed attacco ordinato hanno consentito ai bianconeri di chiudere in scioltezza la prima parte di gara sul 32-14. Anche il secondo quarto non ha presentato eccessive difficoltà per Mastroianni e compagni che hanno chiuso sul 26-18. Le sole due settimane di allenamento ed i carichi di lavoro si sono ovviamente fatti sentire maggiormente nella seconda parte del confronto con i bianconeri che hanno perso qualcosa in termini di precisione e di aggressività in difesa e con gli irpini che sono riusciti a chiudere in parità il periodo. Equilibrato anche l’ultimo quarto chiuso dai bianconeri sul punteggio di 17-16 con ampio spazio anche per i giovani Vaccaro e Mormile. Complessivamente, la sfida si è conclusa con il punteggio di 94-67.

Soddisfatto coach Sergio Luise che a fine gara sottolinea il raggiungimento dell’obiettivo, “che era quello di una prima verifica sul lavoro svolto e su quel processo di costruzione di una mentalità aggressiva in difesa e collaborativa in attacco. L’atteggiamento di tutti i ragazzi è stato sicuramente positivo, abbiamo visto voglia di passarsi la palla ed il continuo tentativo di migliorare la conoscenza reciproca in attacco, mentre in difesa si è avuta la netta sensazione di una squadra che si aiuta e prova ad alzare l’intensità per mettere in difficoltà gli avversari”.

Questo il tabellino dei casertani: Zampogna 6, Mastroianni 6, Mei 11, Romano 13, Hadzic 14, Moffa 10, Mehmedoviq 10, Sergio 2, Vaccaro 2, Lucas 20.

UFF.STAMPA JUVE CASERTA