Serie B – Cassino doma agilmente Pozzuoli

Una buona Virtus Bava Pozzuoli esce sconfitta nella sfida contro la Bpc Virtus Cassino. Non bastano le buone prove di Cucco, Thiam (17 punti e 9 rimbalzi) e Mehmedoviq. Bene anche Spinelli in cabina di regia. Nel primo quarto i flegrei riescono a portarsi avanti proprio con un canestro di Spinelli e uno dal pitturato di Thiam al 4′ (6-9). Il match è molto equilibrato con i laziali che chiudono avanti al 10′ (20-17). Nel secondo parziale Cassino riesce a raggiungere il +12 al 14′ (30-20). Pozzuoli non ne fa una piega e piazza un break di 7-0 aperto da Greggi e chiuso da due liberi di Mehmedoviq (32-27 al 16′). Nel finale di tempo i padroni di casa a metà partita conducono sul 41-31. Nel terzo quarto i flegrei entrano determinati e piazzano ancora un parziale di 8-3 aperto da Cucco e chiuso da Mehmedoviq (44-39 al 23′). Cassino chiama time out e alla ripresa aumenta il vantaggio fino al +16 (59-43 al 28′), chiudendo al 30′ sul 62-48. L’ultimo parziale è vinto dai gialloblù per 17-15 che alla fine escono sconfitti per 77-65. Domenica al Pala Trincone arriva Teramo.

BPC VIRTUS CASSINO-VIRTUS BAVA POZZUOLI 77-65

BPC VIRTUS CASSINO: Kekovic 12 (4/10, 1/2), Teghini 11 (4/6, 1/2), Milosevic 11 (4/5, 1/2), De Leone 8 (3/5, 0/1), Petronella 8 (1/2, 2/2), Gay 7 (2/5, 1/4), Cepic 6 (2/4, 0/1), Brigato 6 (1/2, 1/1), Frizzarin 5 (2/2, 0/2), Truglio 3 (0/3, 1/2), Gambelli (0/1, 0/1). All. Russo

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Cucco 19 (5/7, 3/9), Thiam 17 (7/15, 0/0), Mehmedoviq 11 (3/4, 0/2), Spinelli 8 (4/4, 0/4), Greggi 5 (2/3, 0/1), Simonetti 3 (0/2, 1/4), Miaffo 2 (1/3, 0/1), Lucarelli (0/1, 0/3), Aiello, Mutombo ne. All. Sorgentone

ARBITRI: Lillo – Iaia

NOTE: Parziali: 20-17, 41-31, 62-48. Tiri liberi: Cassino 7/10 – Pozzuoli 9/14. Rimbalzi: Cassino 32 (Kekovic 10) – Pozzuoli 35 (Thiam 9). Assist: Cassino 23 (Gay 7) – Pozzuoli 5 (Cucco, Lucarelli 2). Usciti per 5 falli: nessuno.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli