Serie B – Cassino perde nel finale sul campo di Formia

Fine settimana da dimenticare per i ragazzi di coach Luca Vettese, che dopo la bella

vittoria casalinga contro la Luiss Roma, non riescono a confermarsi con un’altra vittoria

venendo sconfitti dal Meta Formia con il risultato di 74-68.

Una gara che pesa come un macigno, in classifica, per la formazione di punta della città

martire, che con i due punti persi nel match del PalaBorrelli, cede la terza piazza del

girone D1 alla Luiss, che dovrà nelle prossime settimane recuperare un turno contro lo

Scandone Avellino, e proprio a Formia, unica squadra con cui la Virtus non godrà, nel

caso di arrivo a pari punti, del vantaggio negli scontri diretti.

Cassino, così, scivola alla quinta posizione in classifica con 5 vittorie e ben 6 sconfitte,

sprecando, inoltre, un’importante occasione, non solo per consolidare la terza posizione in

regular season, ma anche per rimanere a contatto con il secondo posto occupato dalla

Virtus Arechi Salerno, vittoriosa nella undicesima giornata di regular season tra le mura

amiche contro la Geko PSA Sant’Antimo.

Eppure, ripercorrendo i momenti dell’incontro, la Virtus non aveva lasciato presagire in

alcun modo, almeno inizialmente, ad una gara giocata nel pieno equilibrio.

Nei primi minuti dell’incontro, difatti, Cassino, guidata dalla coppia di lunghi di serata,

Lestini e Cusenza (con Visnjic, almeno inizialmente, tenuto a riposo da coach Vettese

dopo aver accusato un problema alla caviglia in settimana, ndc), prova ad imprimere sin

da subito il suo gioco, con un 11-5 che illude i tifosi di fede rossoblù.

Formia, trascinata dalle triple di Cimminella e Digno, rientra nella gara e chiude sotto al

termine della prima frazione di sole 5 lunghezze.

Nel secondo quarto, il canovaccio della gara non cambia, il match continua a giocarsi

punto a punto e Formia chiude vittoriosa il parziale sul 17-14.

Cassino resiste e va all’intervallo lungo avanti di 2, 35-37.

Nella terza e nella quarta frazione, sono sempre Jovovic, Digno e Cimminella a guidare le

offensive pontine, Lestini, Grilli, Rischia e Fioravanti cercano, invece, dal canto loro di

mantenere intatto lo scarto.

Nel finale, la Virtus, però, rimane vittima di più di qualche fischio dubbio a sfavore, che

generano l’uscita dai giochi, per doppio tecnico, di Vettese e, per 5 falli commessi, di

Lestini.

Sul 70-68, a 34 secondi dalla fine, Formia, con Jovovic, va in lunetta a seguito di un più

che dubbio fallo commesso dal post-basso di Simone Rischia, che comporta 2 tiri liberi ed

il successivo fallo tecnico fischiato per proteste a Vettese che manda in lunetta con altri 2

liberi la formazione di casa.

Al termine del match vince, così, Formia con il punteggio di 74-68.

Tanto da recriminare per la BPC, che al termine della gara, ha deciso di non rilasciare

dichiarazione alla stampa.

Decisamente parecchie, però, la responsabilità del roster allestito dal DS e presidente

Leonardo Manzari: troppi rimbalzi concessi agli avversari, 42-32 il resoconto in favore dei

padroni di casa, basse le percentuali da oltre l’arco, 25% con 8/33 al tiro dalla lunga

distanza, e un’infinità, ben 20, le realizzazioni concesse al play/guardia Cimminella, vera

bestia nera di Cassino da 2 anni a questa parte.

Diverse saranno, dunque, le riflessioni da fare in settimana per il team cassinate, che nella

prossima gara affronterà Rieti, un ostacolo che si preannuncia già complicatissimo da

superare.

Meta Formia – BPC Virtus Cassino 74-68 (18-23, 17-14, 17-14, 22-17)

Meta Formia: Luigi Cimminella 20 (5/9, 2/4), Luca Digno 13 (2/6, 3/5), Nicolo Ianuale 11

(1/2, 1/3), Matija Jovovic 10 (2/3, 0/4), Guillermo nicolas Laguzzi 9 (3/4, 1/1), Mario

Tamburrini 6 (3/5, 0/2), Armando Verazzo 5 (1/3, 1/1), Lorenzo Scampone 0 (0/2, 0/2),

Matteo Di prospero 0 (0/0, 0/0), Dordije Grgurovic 0 (0/0, 0/0), Marco Polidori 0 (0/0, 0/0),

Alessio Macera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Luca Digno, Armando Verazzo 7) – Assist: 18 (Luigi

Cimminella, Mario Tamburrini 4)

BPC Virtus Cassino: Federico Lestini 17 (4/8, 3/10), Kevin Cusenza 14 (3/5, 0/1),

Simone Rischia 12 (3/5, 2/7), Daniele Grilli 11 (1/4, 2/9), Michael Teghini 7 (2/2, 1/5),

Matteo Fioravanti 7 (3/5, 0/0), Njegos Visnjic 0 (0/0, 0/1), Alessio Policari 0 (0/0, 0/0),

Milan Manojlovic 0 (0/0, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0), Stefano Rubinetti 0 (0/0, 0/0),

Matteo Rinaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Kevin Cusenza 11) – Assist: 12 (Kevin Cusenza 5)