Serie B – Cassino sbanca Salerno

Nessun segnale di ripresa, nessuna svolta in casa Lars Virtus Arechi Salerno. E così dopo la vittoria della Virtus Cassino al Pala Longo (77-90) c’è da fare i conti con una classifica che inizia a essere decisamente preoccupante.

La gara: tempo sei minuti e il momento delicato dei blaugrana diventa ancora più delicato, e così coach Ponticiello dopo la tripla di Gay che vale il 12-19 non può far altro che richiamare tutti dalle sue parti per evitare che la situazione possa complicarsi ulteriormente. Ma la sospensione non basta, al rientro in campo la situazione si fa davvero ancora più complicata. Molto più complicata. Pacitto spinge gli ospiti sul 12-30, poi a inizio secondo quarto la forbice nel punteggio si allarga addirittura fino alle venti lunghezze di svantaggio. Che poi nel corso del primo tempo si trasformano soltanto, in un paio di circostanze, in dodici punti dopo gli sforzi offensivi di Moffa che prova così a dare una scossa a tutta la squadra. Scossa, però, che non arriva, neppure dopo il gioco da quattro punti di Zucca poco prima del 20’. Ma neppure nella ripresa quando Cassino non fa altro che dilagare costringendo così Salerno, che rientra sul -11 dopo essere stata sotto anche di 30, alla terza sconfitta consecutiva.

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO-VIRTUS CASSINO 77-90 (14-30, 34-51, 51-77)

Virtus: Birindelli 6, Laquintana 8, Zucca 14, Moffa 31, Peluso ne, Rinaldi 6, Capocotta, Loiq ne, Kader ne, Donadoni 10, Sulina 2, Beatrice. Coach: Ponticiello

Cassino: Teghini 14, Milosevic 7, Brigato 5, Gambelli ne, Pacitto ne, Frizzarin ne, Truglio, Gay 28, De Leone 9, Kekovic 25, Cepic 2. Coach: Russo

Arbitri: De Ascentiis e Castellano.

