Serie B – Cassino trova due punti facili sul campo di Pozzuoli

Una gara che dura poco più di un quarto, quella del PalaErrico. La BPC Virtus Cassino, difatti,

dopo aver chiuso avanti di sole due lunghezze sul 21-23 la prima frazione di gioco, decide di

archiviare anticipatamente la pratica Pozzuoli sotto la sapiente guida del pacchetto ‘esterni’

rossoblù, guidato in cabina di regia da Rischia e Teghini, con Grilli e Fioravanti catalizzatori perfetti

delle ottime circolazioni di palla offensive dei rossoblù, già nel secondo quarto, chiudendo

all’intervallo lungo con soli 4 punti subiti, a fronte di 23 realizzati. Negli ultimi venti minuti di gioco,

la BPC, dunque, non deve far altro che amministrare il vantaggio. Sono Cusenza, Lestini e Visnjic,

nella seconda parte del match a consolidare la leadership nel degli ospiti, e consentono a coach

Vettese di dormire sonni tranquilli concedendo spazio anche ai giovani Policari, Rubinetti,

Gambelli, Rinaldi e Manojlovic.

Vittoria netta, prestazione convincente e Cassino che si appresta a vivere l’ultima giornata del

girone D1, prima della fase ad orologio con il D2, con maggiore fiducia e consapevolezza nei

propri mezzi, contro una formazione assolutamente attrezzata, e allo stesso tempo ostica, per la

categoria, come Avellino, che aldilà della situazione complicata di classifica, vorrà sicuramente

approdare al PalaVirtus con l’ambizione e la convinzione di voler portare a casa l’incontro.

Queste le dichiarazioni nel post-gara del presidente e direttore sportivo cassinate, Leonardo

Manzari: “Sono parzialmente soddisfatto per la gara di quest’oggi. L’ho detto poco fa ai ragazzi

negli spogliatoi, con loro ogni tanto è necessaria la ‘frusta’ per scuotere il loro orgoglio. Questa è

una squadra che se abbassa l’attenzione durante il match fa disastri, ma allo stesso tempo se

riesce a rimanere concentrata e sul pezzo sappiamo tutti di che cosa è capace, e nella partita di

questa sera lo ha ampiamente dimostrato. Oggi abbiamo messo in campo tutto il nostro talento,

lavorando in maniera egregia nel seguire il piano partita sul parquet. Pozzuoli era un avversario

per nulla semplice, se ricordiamo la loro vittoria nello scorso turno con Salerno, che occupa

attualmente la seconda posizione in classifica nel nostro girone. Con la semplicità e l’abnegazione

dei forti, abbiamo reso semplice una gara che ai nastri di partenza non era per nulla agevole come

poi è stata. In considerazione di ciò, cresce il rammarico per aver perso punti negli incontri con

Formia, soprattutto, e con Rieti, dove dovevamo e potevamo portare a casa vittorie fondamentali in

chiave classifica. Adesso non è giunto, però, il momento di piangersi addosso, ma tenendo ben in

mente gli errori che non dovremo più commettere, ci apprestiamo a vivere l’ultimo turno di questo

girone D1, prima della fase ad orologio con il D2, dove riceveremo tra le mura amiche Avellino,

una squadra che dovremo essere di nuovo bravi a non sottovalutare e a battere prima degli ultimi

8 incontri complicati che ci aspettano nella seconda fase di questa particolare regular season”.

Virtus Pozzuoli – BPC Virtus Cassino 54-85 (21-23, 4-23, 16-14, 13-25)

Virtus Pozzuoli: Amar Balic 15 (0/3, 4/7), Nicola Savoldelli 10 (4/9, 0/2), Sam Gaye serigne 9 (1/1,

1/4), Ousmane Gueye 7 (2/3, 1/5), Fatih Mehmedoviq 5 (2/4, 0/0), Massimiliano Bordi 4 (1/1, 0/1),

Emin Mavric 2 (1/3, 0/1), Andrea Birra 2 (0/0, 0/1), Salvatore Maria forte 0 (0/2, 0/2), Mario Caresta

0 (0/2, 0/5), Giuseppe Testa 0 (0/0, 0/0), Sasha Kushchev 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Fatih Mehmedoviq 8) – Assist: 11 (Nicola Savoldelli 6)

BPC Virtus Cassino: Daniele Grilli 20 (1/7, 5/10), Federico Lestini 17 (4/6, 3/6), Njegos Visnjic 11

(5/6, 0/0), Matteo Fioravanti 11 (4/6, 1/1), Michael Teghini 8 (2/3, 0/1), Simone Rischia 8 (1/5, 2/5),

Kevin Cusenza 8 (4/5, 0/0), Milan Manojlovic 2 (1/2, 0/0), Alessio Policari 0 (0/0, 0/0), Marco

Gambelli 0 (0/0, 0/0), Stefano Rubinetti 0 (0/1, 0/0), Matteo Rinaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 40 7 + 33 (Kevin Cusenza 11) – Assist: 18 (Simone Rischia 7)