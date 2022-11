Serie B – Cassino trova la zampata vincente, Luiss sconfitta

Si interrompe al PalaVirtus di Cassino la striscia di vittorie della Luiss Roma che durava dal 16 ottobre (sconfitta contro Bisceglie). Un vero peccato perché Pasqualin e compagni a tre minuti abbondanti dalla fine erano avanti di nove lunghezze, 71-80, e hanno gestito male gli ultimi minuti favorendo il rientro della squadra cassinate che ha poi trovato un canestro a dieci centesimi dal termine. Una partita che non ha mai avuto un padrone, anche se la Luiss nel corso del secondo periodo era avanti anche di 13 lunghezze, ma onore e merito ai lupi rossoblu che non hanno mai alzato bandiera bianca ed escono con due punti che valgono tanto.

Cassino parte con le marce alte, scappando subito via con un 7-1 di parziale, la Luiss impiega un po’ di tempo a carburare ma con un paio di tiri da tre e quattro punti in fila di Jovovic in due minuti torna a contatto. La partita torna su un punteggio di perfetto equilibrio dopo la tripla di Fallucca al 6’ (14-14), sempre il numero 8 romano trova anche un buzzer beater per concludere i primi dieci minuti che vedono la Luiss avanti 20 a 16.

Si iscrivono al match anche Legnini e Murri con due canestri pesanti che fanno scappare la Luiss sul +11 (16-27 dopo 12 minuti) e dal 7-1 iniziale al 16-29 del tredicesimo minuti il parziale recita 9-28 per i capitolini. Cassino cerca di ricucire lo strappo con sei punti di fila, quando Jovovic non riesce a capitalizzare due tiri liberi i padroni di casa tornano col fiato sul collo (34-39 a due minuti dall’intervallo).

Dopo la lunga pausa rientra meglio Cassino che piazza un break di 6-0 e rimette il muso avanti, la Luiss risponde con Jovovic e una tripla di Fallucca senza ritmo con l’equilibrio che regna sovrano: ancora una volta Cassino piazza un break di cinque punti, ma Murri segna due triple in fila e al ventottesimo la sfida è ancora pari (60-60).

Anche a cinque minuti dal termine la sfida è in parità, 71-71, poi Pasqualin prova a dare al match la spallata decisiva segnando due bombe in fila che fanno scappare la Luiss (71-80). Da quel momento in poi la Luiss ha in mano la gara ma Cassino inizia a risalire la china: antisportivo generoso comminato a Murri per fallo su Gay, il playmaker di casa segna solo un libero ma sul possesso è Kekovic a segnare dalla lunga distanza. La Luiss sente il fiato sul collo, si perde in attacco con isolamenti e scelte che non portano i frutti sperati e Gay a due dalla fine segna la tripla del pareggio (82-82). I padroni di casa trovano i due punti della vittoria a dieci secondi dal termine dopo un rimbalzo offensivo, mentre l’ultima preghiera di Murri non tocca neanche il ferro.

BPC Virtus Cassino – Luiss Roma 88-86 (16-20, 25-23, 22-21, 25-22)

BPC Virtus Cassino: Lazar Kekovic 27 (6/9, 4/7), Flavio Gay 21 (1/2, 4/12), Jakov Milosevic 18 (7/10, 1/3), Michael Teghini 11 (3/7, 1/2), Matteo De leone 6 (2/4, 0/0), Kevin Brigato 5 (1/2, 1/4), David Paunovic 0 (0/1, 0/1), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Filippo Arrighini 0 (0/0, 0/0), Michele Pacitto 0 (0/0, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0), Alessio Truglio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 32 11 + 21 (Matteo De leone 16) – Assist: 19 (Michael Teghini 6)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 18 (1/2, 3/7), Matteo Fallucca 17 (1/3, 5/9), Giovanni Allodi 14 (4/7, 0/1), Riccardo Murri 12 (3/4, 2/4), Matija Jovovic 11 (5/7, 0/1), Marco Legnini 5 (1/4, 1/5), Alessandro Perotti 3 (0/1, 0/1), Cesare Barbon 2 (1/1, 0/3), Davide Tolino 2 (1/1, 0/0), Andrea Zini 2 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 28 10 + 18 (Matija Jovovic 7) – Assist: 11 (Marco Pasqualin 4)

UFF.STAMPA VIRTUS CASSINO