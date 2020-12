Serie B – Catanzaro si impone contro la debuttante Monopoli

Grande vittoria per la Mastria Sport Academy che ottiene, con autorità, i primi due

punti della stagione grazie al netto successo contro il Monopoli.

I giallorossi scendono in campo con i due playmaker Cucco e Procopio supportati da

Moretti, Morciano e Tomasello.

I locali si presentano con Paparella, Laquintana, Annese, Bruno e Botteghi.

Pronti-via i ragazzi di Coach Formato provano ad imporre immediatamente il proprio

ritmo cercando di sfruttare il tanto spazio che, attraverso il rapido movimento di

palla, permette di trovare i tiratori dell’Academy capaci di colpire senza esitazione.

Nel solo primo quarto sono ben sei le “bombe” scritte a referto dai nostri giocatori

mettendo subito in chiaro le intenzioni dell’Academy che al suono della prima sirena

conduce sul punteggio di 18 a 28.

Nel secondo periodo la Mastria, dopo qualche errore di troppo in fase offensiva che

provoca alcune palle perse, riprende il controllo delle operazioni sfruttando ancora

una volta il tiro dalla lunga distanza con Battaglia (16 PT), le incursioni di Cucco (15

PT e 7 ASS) e il lavoro sotto canestro di Morciano che porterà a casa una nuova

doppia-doppia da 15 PT e 11 RIM.

Le tante soluzioni offensive lanciano i catanzaresi sul +17 per poi chiudere la prima

metà di gioco sul 38-51.

Al rientro in campo i viaggianti riprendono da dove avevano interrotto continuando

a colpire dalla distanza e sfruttando il calo fisico del Monopoli che, a causa anche

delle poche settimane di preparazione alle spalle, non può fare altro che partecipare

come spettatore non pagante al “festival” del tiro da 3, con Moretti protagonista

assoluto che andrà a concludere la propria serata con 19 punti e ben 5 canestri da

tre a referto.

La Mastria scappa facilmente sul +23 al trentesimo mettendo in ghiaccio una partita

che ormai non ha più nulla da raccontare nell’ultimo periodo e che vede i padroni di

casa ricucire fino al conclusivo 65-81.

Grande prestazione di forza dunque per l’Academy che conferma i passi avanti

mostrati già nelle ultime uscite e che soprattutto ottiene quei 2 punti che possono

permettere a staff tecnico e giocatori di lavorare e preparare con maggiore serenità

la prossima sfida che ci vedrà affrontare, ancora in trasferta, i pugliesi del Bisceglie.

EPC Action Now Monopoli – Mastria Sport Academy Catanzaro (18-28, 38-51, 47-74,

65-81)

EPC Action Now Monopoli:

Laquintana G. 16, Bruno 10, Paparella 11, Botteghi 2, Annese 10, Torresi 11, Rollo 2,

Stepanovic 2, Formica, Laquintanna M. 1, Bellantuono n.e, Muolo n.e.

Mastria Sport Academy Catanzaro:

Battaglia 16, Cucco 15, Tomasello 2, Morciano 15, Petronella 9, Procopio 3,

Moretti 19, Miljanic, Scianaro 2, Shvets.

Catanzaro, 13/12/20

Area Comunicazione Mastria Sport Academy