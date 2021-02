Serie B – Cecina allunga la striscia vincente battendo Livorno

Sintecnica Basket Cecina allunga la sua striscia vincente casalinga battendo con pieno merito la

Libertas Livorno, una delle formazioni più accreditate all’inizio di stagione. La formazione di

Roberto Russo ha così riscattato la sconfitta della gara di andata, mettendo grande voglia e

capacità sul parquet di fronte ad una squadra certamente più fisica. I rossoblù erano partiti bene

nel primo quarto riuscendo anche a raggiungere il + 8 sul 17 – 9, poi la tecnica e l’esperienza dei

labronici hanno ribaltato il risultato sul 23 – 17 prima che un canestro di Bartoli mandasse le due

squadre al primo mini riposo sul 19 – 23. Nel secondo quarto la Sintecnica si è riavvicinata, ma non

è mai riuscita a passare davanti, in un periodo nel quale le due difese hanno prevalso sui

contrapposti attacchi, e così all’intervallo è ancora la Libertas s gestire 3 punti di vantaggio. Alla

ripresa delle ostilità i rossoblù mettono subito in chiaro di voler provare il riaggancio e la fuga e lo

fanno con un parziale di 21 – 14 che li porta ad iniziare il rush finale con 4 punti di vantaggio. La

Libertas non è però disponibile a mollare e cerca di riportarsi sotto, anche con la tripla dell’ex

Salvadori, ma i rossoblù, in un match che diventa sempre più agonistico, riescono a mantenere la

calma e giocare in maniera concreta raggiungendo anche la doppia cifra di vantaggio. Gli ultimi

assalti dei livornesi vedono la difesa rossoblù agire con grande determinazione e chiudere in

vantaggio anche l’ultimo periodo sul 23 – 19, conquistando così due punti meritatissimi come

dimostra anche la differenza nella valutazione al 40esimo con la Sintecnica a quota 80 contro i 45

dei livornesi, frutto anche di 12 palle recuperate, forzandone 21 perse alla formazione di Garelli, di

un sostanziale equilibrio a rimbalzo, 38 – 35 per la Libertas, e di migliori percentuali al tiro, con

quella a i liberi che dopo Firenze torna a salire anche se si ferma al 67%. La Libertas dopo due turni

di assenza ritrovava Castelli, subito in quintetto e top scorer dei suoi con 15 punti segnati, ed ha

avuto buoni minuti anche da Marchini, sul parquet al posto di Forti, partito in quintetto e non

incisivo. In casa Sintecnica quattro uomini del quintetto base in doppia cifra e minuti di parquet

importanti anche per il giovane Bechi che ha chiuso con 6 punti ma con 3/3 al tiro e con 9 di

valutazione, dimostrando di poter giocare tranquillamente in categoria. Bartoli ne ha messi 20,

con alcune giocate pregevoli e con una valutazione di 29, ma è stata la squadra nel complesso che

ha conquistato una vittoria forse inaspettata ma completamente meritata. Nelle file della

Sintecnica rientro sul parquet per Guerrieri che ha dato un buon contributo nei 7 minuti giocati,

con grandi difese e mettendo anche a segno 2 punti in un momento importante della gara. Ora per

i rossoblù c’è uno scontro importante sabato prossimo a Ozzano che nell’ultimo turno ha battuto

in modo netto Piombino.

Il tabellino:

Sintecnica Basket Cecina 77

Libertas Livorno 69

Parziali: 19 – 23, 14 – 13, 21 – 14, 23– 19

Progressivi: 19 – 23, 33 – 36, 54 – 50, 77 – 69

Sintecnica Cecina: Di Meco 12, Guerrieri 2, Pellegrini, Ceparano 2, Gnecchi 7, Obinna 14, Bechi 6,

Bartoli 20, Pistillo 14, Trassinelli, Greggi, Filahi. All. Russo – Ass. Elmi

Libertas Livorno – Marchini 11, Castelli 15, Onojaife, Ricci 12, Ammannato 2, Toniato 9, Bonaccorsi,

Casella 12, Forti, Geromin, Mancini, Salvadori 8. All. Garelli – Ass. Pio

Arbitri: Sordi e Fusari