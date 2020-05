Serie B – Cento, all’asta su Ebay le divise dei giocatori

La Benedetto XIV, in collaborazione con JustoMezzo (agenzia partner di comunicazione e marketing) organizza l’asta a scopo benefico delle divise della stagione 2019/2020.

Nata da una proposta della tifoseria organizzata Old Lions, l’asta si svolge sul portale ebay.it , e vede coinvolte le divise da trasferta ufficiali indossate dai giocatori dalla Tramec Cento durante la stagione 2019/2020 di Serie B. Si tratta delle divise nere bordate di biancorosso, una tenuta quindi inusuale per la Benedetto che ha come colori sociali storici il bianco e il rosso.

Una tenuta protagonista di tante vittorie in trasferta di questo ultimo campionato, tra cui quella storica in terra marchigiana sulla rivale Fabriano, che ha portato Cento al primo posto in classifica nel girone C. Il ricavato verrà destinato alle Caritas di Cento (parrocchie di Penzale, San Biagio e San Pietro) per aiutare le famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza dovuta al Coronavirus.

Sul portale sono presenti 10 aste, ognuna per una divisa (che comprende canotta e pantaloncini) dei 10 principali giocatori dell’ultima stagione: Emanuele Rossi, Yankiel Moreno, Alex Ranuzzi, Ennio Leonzio, Matteo Fallucca, Alessandro Paesano, Nicolas Morici, Donato Vitale, Niccolò Venturoli e Alberto Bedin. La base d’asta è di 10 euro: le aste termineranno domenica sera, con orario di chiusura diversificato tra le 21.00 e le 23.00 .



Ufficio stampa Benedetto XIV