Serie B – Cento punta all’A2. Patron Fava: “Meritiamo il ripescaggio”

La Benedetto XIV comunica la propria volontà di procedere con la richiesta di ripescaggio in Serie A2, che sarà presentata prossimamente agli organi competenti.

La società, confermando la propria solidità, ritiene di aver tutte le carte in regola per disputare il campionato di categoria superiore.

Di seguito, la dichiarazione del Presidente della Benedetto XIV, Gianni Fava.

“Riteniamo che il nostro pubblico, la nostra Città, e la storia sportiva della Benedetto XIV possano meritare la Serie A2, soprattutto dopo una stagione in Serie B che si è interrotta quando occupavamo la prima posizione del nostro girone. Abbiamo avute riconferme da diversi sponsor, oltre che dalle imprese facenti capo ai nostri consiglieri e con l’aiuto di nuove aziende che vorranno investire su di noi e unirsi in questa avventura, siamo sicuri di poter allestire una squadra che possa puntare a disputare un buon campionato anche nell’eventuale categoria superiore.

Dopo due stagioni finalmente torneremo nel Palazzetto dello Sport di Cento, una struttura rinnovata che tornerà ad essere la nostra casa, e non solo per quanto riguarda il basket ma anche per altre attività, non soltanto collegate al mondo biancorosso.

A proposito della ricerca di nuovi sponsor, il Sindaco Fabrizio Toselli si sta già attivando per fare da collante tra le tante realtà economiche ed imprenditoriali, per convogliare energie ed investimenti e fare sì che la Benedetto sia a tutti gli effetti una delle eccellenze del nostro territorio, e possa tenere alto il nome di Cento in tutta Italia negli anni a venire.”

FONTE: Uff. Stampa ASD Benedetto XIV