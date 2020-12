Serie B – Cesena, Terenzi out per i prossimi due mesi

SSDARL Tigers Cesena comunica che l’atleta Diego Terenzi nella giornata di mercoledì 23 dicembre si sottoporrà ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura alla falange prossimale del quarto dito della mano destra. Uscito infortunato nelle battute finali del derby di Faenza, Terenzi ha saltato il match del PalaRuggi in attesa di conoscere la data dell’intervento. Con una prognosi di due mesi, la guardia bianconera potrà tornare in campo a fine febbraio. La società augura al proprio tesserato una pronta guarigione.

Uff.Stampa Tigers Cesena