Serie B – Chiera guida gli Herons al successo, nulla da fare per Legnano

Highlights Herons Montecatini – Legnano

Terzultima partita per i Knights che scendono a Montecatini su un campo che non ha mai portato fortuna a Legnano, per una gara che ha due punti in palio pesanti per per entrambe.

La partenza è uno sprint legnanese sul 0-9 con Scali, Sacchettini e Planezio.

Gli Herons si sbloccano con Lorenzetti che, insieme a Chiera, riporta i toscani sul 9-15 poco dopo la metà del quarto.

Legnano regge l’urto, ma diventa meno fluida e la Fabo, con la tripla di Dell’Uomo trova il primo vantaggio sul 17-15, che è anche il punteggio al suono della prima sirena.

I primi minuti della seconda frazione lasciano il punteggio in bilico con le due squadre a scambiarsi qualche canestro, ma la tripla di Chiera del 23-20 apre un parziale positivo per gli Herons che in 3’ arrivano al 32-22, primo vantaggio in doppia cifra della partita.

Legnano chiama timeout, cosa che favorisce il 0-5 di Scali e Ravio, anche se Montecatini a metà gara arrotonda sul 38-29 con Chiera e Arrigoni.

L’inizio del terzo periodo è il momento peggiore per i Knights. Montecatini segna con costanza e l’attacco legnanese è bloccato, tanto da arrivare sul 47-29 firmato da Radunic vicino a canestro.

Marino sblocca Legnano dalla lunetta, poi Sacchettini e Planezio portano il tabellone sul 49-38; Marino, Planezio e Ponziani accorciano sul 52-44.

Lorenzetti segna da 2, ma Legnano è in un buon momento e al 30’ il punteggio è sul 59-47.

Nel quarto periodo i primi minuti sono sterili per entrambe le squadre, poi Ponziani segna il 54-49, con Legnano che si avvicina con Raivio sul 57-53.

Con 5’ da giocare la partita è ancora viva: Legnano si assesta sui 5 punti di svantaggio, ma non è mai fuori partita.

I liberi di Marino e Sipala valgono il 62-60, Arrigoni fa 1/2 dal tiro libero ma il rimbalzo offensivo di Chiera vale il viaggio del 272 dalla lunetta che vale la partita, anche se ci sono ancora una manciata di punti per le due squadra fino al 67-62 finale.

Una gara ben giocata da Legnano che, tranne due passaggi a vuoto, ha combattuto fino all’ultimo contro gli Herons che vincendo si confermano tra le prime 3 squadre del girone.

Con i risultati di giornata diventano ancora più decisive le ultime gare di stagione regolare contro Livorno e Cassino.

FABO HERONS MONTECATINI – SAE SCIENTIFICA LEGNANO 67-62 (17-15, 21-14, 16-18, 13-15)

Fabo Herons Montecatini: Adrian Chiera 21 (2/5, 4/5), Matej Radunic 12 (3/5, 1/5), Marco Arrigoni 9 (4/8, 0/0), Daniele Dell’Uomo 7 (2/5, 1/4), Marco Giancarli 6 (1/1, 1/1), Giorgio Sgobba 5 (1/1, 1/2), Antonio Lorenzetti 5 (2/2, 0/0), Nicola Natali 2 (0/1, 0/3), Jose Alberto Benites Vicente 0 (0/3, 0/4), Marco Rattazzi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Magrini 0 (0/0, 0/0), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Marco Arrigoni 7) – Assist: 15 (Adrian Chiera 5)

SAE Scientifica Legnano: Marco Planezio 13 (2/4, 3/4), Tommaso Marino 11 (2/3, 0/4), Nik Raivio 10 (3/10, 1/2), Guido Scali 8 (4/6, 0/1), Michael Sacchettini 6 (3/8, 0/0), Alberto Fragonara 5 (1/2, 1/3), Riziero Ponziani 4 (2/6, 0/0), Andrea Sipala 3 (1/3, 0/0), Maurizio Ghigo 2 (1/2, 0/0), Juan Marcos Casini 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Nik Raivio 7) – Assist: 8 (Tommaso Marino 3)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights