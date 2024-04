Serie B – Chieti incerottata, Rucker corsara

Vittoria netta (+19 massimo vantaggio) e del collettivo (7 giocatori in doppia cifra) quella ottenuta da Chiumenti e compagni che vale il quarto posto matematico nella griglia playoff. Top scorer Gluditis (18 p), ottima la prova di Vettori, che chiude a 16 punti con 4/4 da 3. Domenica prossima appuntamento alla Zoppas Arena per il match contro Fabriano, ultima partita della stagione regolare.

Il commento di coach Michele Carrea: “Queste partite non sono mai facili da affrontare, le motivazioni così diverse delle squadre rendono poco prevedibili tanti aspetti. Chieti aveva raggiunto il suo obiettivo, noi eravamo alla ricerca di una vittoria che valesse il quarto posto. È stata una partita vera, sapevamo che le nostre maggiori rotazioni alla lunga potevano essere uno dei fattori su cui puntare, oltre a giocare nel pitturato per provare ad approfittare delle caratteristiche degli avversari. Con una partita ancora a disposizione, con un terzo posto a nostra portata, sapere che faremo il primo turno playoff in casa credo sia motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutti, dai giocatori allo staff, dalla Società ai nostri tifosi. Ora dobbiamo restare concentrati e lavorare per alzare il livello sotto diversi aspetti”.

CHIETI – RUCKER 84-97

(23-26; 38-43; 64-76)

CHIETI: Ciribeni 13, Paesano 16, Cena 1, Berra 15, Reale 16, Masciopinto 2, Febbo, Gelormini 3, Coco, De Sipio, Di Iorio, Lips 18. All. Aniello

RUCKER: Zacchigna 10, Chiumenti 10, Laudoni 10, Oxilia 10, Gluditis 18, Vettori 16, Di Emidio 9, Perin NE, Cacace 10, Calbini 4. All. Carrea

Arbitri: Schena e Caldarola

Stats Rucker

27/46 da 2, 11/21 da 3, 10/13 t.l., 40 rimbalzi, 34 assist, 9 palle perse, 4 palle recuperate.

Foto Rucker

Ufficio stampa RUCKER