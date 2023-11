Serie B – Chieti sbanca Imola, battuta l’Andrea Costa

Una Lux determinata sfata il tabù trasferta e ritorna da Imola con i due punti in palio (73-92). Il top scorer dei biancorossi è un sontuoso Tiberti (20 punti e 16 rimbalzi) ma sono ben cinque gli uomini a raggiungere la doppia cifra (Cena 18, Suppi 11, Berra 17, Maggio 10). Ai padroni di casa non bastano i 15 di un mai domo Aukstikalnis.

La gara parte con entrambe le squadre ciniche dalla lunga distanza: a Berra risponde Fazzi (3-3 dopo 1 minuto di gioco). Chieti mette il naso avanti con il duo Tiberti-Suppi, il lungo Crespi tiene Imola a contatto: dopo 3 minuti e mezzo di gioco, il risultato è di 7-10. Berra colpisce dalla lunga distanza la difesa a zona imolese, con Chieti che sta disputando un match gagliardo dalla mattonella pesante (3/5), Crespi e Aukstikalnis rimettono i padroni di casa a contatto (12-13) al giro di boa del primo quarto. Marangoni risponde a due penetrazioni consecutive di Suppi, Cena con un 2+1 riporta la Lux sul +5 (15-20) ma Imola in transizione fa male alla difesa abruzzese: a 01:28 dal primo mini intervallo, coach Aniello chiama timeout (19-20). Tiberti è on fire dalla mattonella pesante, Aukstikalnis accorcia le distanze ma la panchina imolese, non contenta di alcune decisioni arbitrali, prende 2 tecnici in meno di un minuto, con la Lux che ne approfitta anche con la tripla di Del Testa: al decimo, il parziale è di 21-28.

Corcelli realizza a cronometro fermo ma Tiberti e Maggio dalla linea della carità portano i teatini sul +9 dopo 2 minuti e mezzo di secondo quarto (22-31). Drocker e Aukstikalnis colpiscono dalla lunga distanza ma Paesano e Tiberti dalla linea della lunetta permettono alla Lux di continuare ad andare a segno: al giro di boa del secondo quarto, lo stesso Tiberti raggiunge la doppia doppia (11 punti e 12 rimbalzi), con il tabellone che recita 28-36. Sorrentino fa 1/2 a cronometro fermo e la tripla di Cena costringe coach Di Paolantonio al timeout a 3 minuti e mezzo dalla pausa lunga, con i teatini che si portano sul +10 (29-39). La precisione di Imola a cronometro fermo continua ad essere deficitaria, Cena è una sentenza dalla mattonella pesante, Chieti vola sul +12 a tre minuti da fine periodo (30-42). Martini, Marangoni e Corcelli dalla lunetta fanno rientrare Imola sul -8 ma Tiberti dalla linea della carità riporta Chieti sulla doppia cifra di vantaggio a 01:22 dall’intervallo lungo (35-45). Bresolin accorcia, Ciribeni risponde in contropiede: al ventesimo, il parziale è di 37-47.

Imola prova a colpire con attacchi in pick’n roll ben sfruttati da Fazzi e Drocker, la Lux risponde con Tiberti in transizione e la tripla di Berra: 41-52 dopo 2 minuti e 20 di quarto. Berra porta la Lux sul +13 ma un 2+1 di Marangoni permette ad Imola di tornare sul -10 dopo 3 minuti di quarto (44-54). Berra continua ad essere un fattore dall’arco, Tiberti una certezza da sotto, Aukstikalnis prova a rispondere per l’Andrea Costa: si giunge così al giro di boa del terzo periodo sul 48-64. Marangoni va a segno dalla media, la bomba di Del Testa però porta la Lux sul massimo vantaggio, con Coach Di Paolantonio che chiama timeout a 4 minuti dall’ultimo mini intervallo (50-67). Corcelli va a segno in lunetta ma la Lux dilaga: ad 1 minuto da fine quarto, i biancorossi si portano sul 52-74. Imola prova ad accorciare, la Lux però è quanto mai cinica: al trentesimo, il risultato è di 57-79.

Maggio riprende da dove aveva iniziato ma una mai doma Imola pressa a tutto campo e prova a non gettare la spugna: dopo poco più di 2 minuti di quarto, il risultato è di 61-82. Drocker colpisce dalla lunga distanza, coach Aniello non ci sta e chiama timeout dopo 3 minuti di quarto (64-82). La Lux ha tolto il piede dall’acceleratore, Imola va a segno con Crespi in contropiede: coach Aniello chiede nuovamente il minuto di sospensione a poco meno di 4 minuti dall’avvio di quarto (66-82). Imola non smette mai di crederci e, con Corcelli in versione uomo in missione, si riporta sul -13 a 04:32 dal termine della sfida (69-82). Suppi prova a suonare la carica per i suoi, questa volta è coach Di Paolantonio a chiedere timeout (69-84 a 4 dal termine). I biancorossi da qui riprendono in mano il pallino del gioco, con gli ultimi minuti che diventano di pura accademia: il tabellone al quarantesimo recita 73-92.

Andrea Cosa Imola – Lux Chieti Basket 1974 (21-28; 37-47; 57-79) 73-92

Andrea Costa Imola 73: Bresolin 4, Fazzi 5, Sorrentino 4, Marangoni 12, Martini 4, Libonati NE, Ranuzzi NE, Corcelli 13. Drocker 8, Aukstikalnis 15, Ronchini NE, Crespi 8.

Lux Chieti Basket 1974: Tiberti 20, Cena 18, Suppi 11, Del Testa 8, Ciribeni 2, Masciopinto NE, Reale 0, Berra 17, Maggio 10, Paesano 6.

Federico Ionata – Addetto Stampa Lux Chieti Basket 1974