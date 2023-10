Serie B – Chieti sul velluto contro Ravenna

I biancorossi conducono il match sin dalle prime battute ed hanno la meglio sull’Orasì Ravenna (85-63). Il top scorer teatino è Ciribeni (16 punti) ma Chieti può vantare ben 6 giocatori in doppia cifra. Ai ravennati non bastano i 18 di un mai domo Restelli.

Dopo un avvio a basso ritmo, De Gregori va a segno dalla media, Chieti risponde con due penetrazioni di Ciribeni: dopo 2 minuti di gioco, la Lux conduce sul 4-2. Nikolic realizza spalle a canestro ma un indemoniato Ciribeni continua a macinare punti: sul contropiede realizzato da Cena, coach Bernardi chiama timeout a 05:41 dal primo mini break (11-4). Gli attacchi perdono intensità, Cena fa 1/2 in lunetta, De Gregori accorcia per gli ospiti dalla linea della carità a 03:25 da fine primo quarto (12-6). Tiberti realizza in situazione di post alto, Del Testa colpisce dalla lunga distanza ma Bedetti si carica sulle spalle il peso dell’attacco ravennate e così, a 01:40 da fine periodo, il parziale è di 17-9. La Lux tenta la fuga, l’Orasì, nonostante le 7 palle perse, si sblocca dalla lunga distanza con Dron: al decimo, il tabellone recita 22-13.

Bedetti accorcia dopo un euro-step, la Lux, dopo alcune azioni a vuoto, si rimette in carreggiata con la bomba di Maggio (25-15 dopo 2 minuti e mezzo di gioco). Il capitano si scalda le mani e, dopo altre e due bombe di puro talento, costringe coach Bernardi al timeout sul massimo vantaggio teatino (31-15). Chieti continua a correre e lottare sulle ali dell’entusiasmo, Ravenna smarrisce la via del canestro: al giro di boa del secondo periodo, il parziale è di 38-15. L’Orasì prova a trovare continuità in attacco con Paolin e Nikolic, un Suppi on fire allarga però il divario tra le due squadre: al ventesimo il risultato è di 50-26.

Ravenna prova ad aggredire la partita ma Suppi riprende da dove aveva interrotto: dopo 2 minuti e mezzo di terzo periodo, il parziale è di 58-31. Cena realizza da sotto, coach Bernardi non può far altro che chiedere un minuto di sospensione a 3 minuti dalla ripresa delle ostilità (60-31). Ravenna continua a fare difficoltà in fase offensiva, Chieti amministra il gioco: a 2 dall’ultimo mini break il parziale è di 64-38. Del Testa e Paesano allungano nuovamente, Bedetti e De Gregori dalla lunga distanza, nonostante le 17 palle perse ravennati, fanno attestare il parziale sul 69-43 al trentesimo minuto di gioco.

Restelli è l’ultimo dei suoi a mollare, la Lux amministra con con Del Testa e Cena: a 05:28 dalla conclusione del match, coach Bernardi chiama timeout: il parziale è di 75-51. Paesano e Ciribeni colpiscono la difesa ravennate, Restelli non molla: a 3 dal termine, il risultato è di 80-56. Ravenna prova a rosicchiare qualche punto, la tripla del giovane Gelormini sulla sirena fa arrestare il risultato sull’85-63.

Lux Chieti Basket 1974 – Orasì Ravenna 85-63 (22-13; 50-26; 69-43)

Lux Chieti Basket 1974: Febbo 0, Gelormini 3, Rodriguez 13, Leonetti 0, Masciopinto 0, Berra 2, Tiberti 10, Maggio 11, Cena 9, Del Testa 11, Ciribeni 16, Paesano 10.

Orasì Ravenna 63: Ferrari 6, Guardigli 0, Restelli 18, Paolin 3, Onojaife 4, De Gregori 13, Nikolic 6, Dron 6, Giovannelli NE, Bedetti 7.

Federico Ionata – Addetto Stampa Lux Chieti Basket 1974