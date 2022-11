Serie B – Cinica e concreta, Libertas Livorno vince a Gallarate

La risposta che coach Marco Andreazza cercava dopo lo scivolone di Montecatini è arrivata. La Libertas al Pala Esse Solar di Gallarate – pur priva di Saccaggi – ha giocato una partita – magari non bellissima sotto il profilo estetico – ma estremamente concreta. Gli amaranto si sono subito sintonizzati sulla partita (ottimo approccio di Lucarelli) e non hanno mai allentato la presa. Basti pensare che Gallarate non è mai stata in vantaggio neanche di un punto e solo nei minuti iniziali è arrivata a -1. Per il resto è stato un monologo amaranto con la Libertas sempre avanti anche con vantaggi considerevoli e una difesa finalmente attente dopo che nei primi due quarti aveva concesso troppi tiri aperti ai padroni di casa. Il vantaggio della LL, sospinta da Lucarelli, superFantoni e da un Amos Ricci chirurgico, si è progressivamente dilatato e solo nel finale Gallarate – pericolosa che fosse andata in fiducia, in questo senso bravi gli amaranto a smorzare ogni velleità avversaria – ha limitato il passivo grazie alle iniziative di Calzavara.

Esse Solar Gallarate – Maurelli Group Libertas Livorno 63-77 (11-19, 19-23, 10-18, 23-17)

Esse Solar Gallarate: Shaquille Hidalgo quiroz 13 (6/14, 0/1), Riccardo Antonelli 11 (5/10, 0/2), Francesco Gravaghi 11 (1/2, 3/4), Federico Passerini 10 (3/4, 1/2), Marco Calzavara 8 (1/1, 2/4), Andrea Filippi 4 (2/9, 0/1), Federico De bettin 2 (1/4, 0/3), Matteo Clerici 2 (1/2, 0/3), Lorenzo Ielmini 2 (0/0, 0/1), Dejan Bresolin 0 (0/1, 0/0), Edoardo Magnani 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 6 – Rimbalzi: 28 10 + 18 (Riccardo Antonelli 6) – Assist: 15 (Shaquille Hidalgo quiroz 5)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 17 (5/10, 0/0), Jacopo Lucarelli 16 (5/5, 2/5), Antonello Ricci 15 (3/8, 1/1), Francesco Fratto 9 (3/6, 1/3), Francesco Forti 8 (0/1, 2/7), Andrea Sipala 7 (1/3, 1/1), Andrea Bargnesi 5 (2/3, 0/2), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/1), Federico Madeo 0 (0/1, 0/1), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 18 / 21 – Rimbalzi: 39 11 + 28 (Tommaso Fantoni 12) – Assist: 15 (Jacopo Lucarelli, Francesco Fratto, Francesco Forti , Andrea Bargnesi 3)

Uff.Stampa Libertas Livorno