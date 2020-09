Serie B – Civitanova Marche, fissati orari e location delle prime tre amichevoli

Manca una settimana alla prima uscita stagionale della nuova Rossella Civitanova. È stata infatti fissata per venerdì 25 settembre (anticipata di un giorno rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi) alla Bombonera di Montegranaro con palla a due alle 18.30 l’amichevole contro la Sutor Montegranaro che aprirà la preseason biancoblu. La squadra veregrense sarà anche una delle avversarie della Virtus nel prossimo campionato di Serie B.

Definite anche le successive due amichevoli, che si disputeranno entrambe al PalaRisorgimento di Civitanova: la prima casalinga della stagione sarà giovedì 1 ottobre con palla a due alle 19.40 contro la Pallacanestro Recanati, formazione tra le più ambiziose della Serie C Silver Umbria-Marche che vede tra le sue fila anche l’ex aquilotto Riccardo Principi. Due giorni dopo, sabato 3 ottobre alle 17.30, si replica di nuovo al palas di via Ginocchi per la sfida contro la Halley Matelica, una delle big del campionato di Serie C Gold Marche-Umbria-Abruzzo.

Orari e location delle amichevoli successive saranno annunciati strada facendo. Di seguito il calendario aggiornato del precampionato della Rossella, che comprende anche la partecipazione alla Supercoppa Centenario organizzata da Lnp:

– Venerdì 25 settembre, ore 18.30: Sutor Montegranaro-Rossella

– Giovedì 1 ottobre, ore 19.40: Rossella-Pallacanestro Recanati

– Sabato 3 ottobre, ore 17.30: Rossella-Halley Matelica

– Mercoledì 7 ottobre: Rossella-Porto Sant’Elpidio Basket

– Sabato 10 ottobre, ore 18: Rossella-Giulia Basket (Supercoppa Centenario)

– Mercoledì 14 ottobre: Rossella-Pallacanestro Recanati

– Domenica 18 ottobre, ore 18: Pallacanestro Roseto-Rossella (Supercoppa Centenario)

– Sabato 24 ottobre, ore 18: Rossella-Teramo a Spicchi (Supercoppa Centanario)

– Mercoledì 4 novembre: Rossella-Luciana Mosconi Ancona

– Sabato 7 novembre: Rossella-Sutor Montegranaro

Ufficio stampa Virtus Basket Civitanova Marche