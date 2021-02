Serie B – Civitanova, nota sulle condizioni di Tommaso Milani

La Virtus Basket Civitanova Marche comunica che Tommaso Milani, che domenica scorsa aveva riportato un infortunio nel corso del riscaldamento prepartita del match contro la Liofilchem Roseto, è stato sottoposto agli esami del caso, che hanno evidenziato una distrazione muscolare di secondo grado al bicipite femorale.

L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la guida dello staff medico biancoblu: le tempistiche per il ritorno in campo saranno valutate giorno per giorno.

Ufficio stampa Virtus Basket Civitanova Marche