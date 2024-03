Serie B – Colpo Avellino a Legnano

Highlights Legnano – Avellino

Partita spareggio per i Knights che si presentano in un buon momento di forma, così come Avellino squadra dell’ex allenatore dei Knights Alessandro Crotti.

Inizio firmato da Sacchettini che mette i primi 6 punti per la SAE Scientifica, ma poi Carenza e Verazzo segnano i punti del +5 Avellino che aggancia e supera per un primo quarto abbastanza lento che finisce sul 13-18.

Secondo periodo in cui si sbloccano Raivio e Vasl, marcati benissimo nei primi minuti di gioco, anche se è Bortolin a dare il massimo vantaggio agli ospiti sul 13-21.

Legnano poi si assesta con Ponziani e Casini che riduco lo svantaggio sul 20-23, che, nelle dimensioni, sarà anche la differenza al 20’ quando il tabellone del PalaBorsani segna il 35-38 del 20’, dopo una nuova accelerazione di Vasl per il nuovo +8 degli irpini.

L’inizio del terzo periodo è nettamente in favore dei Knights che sul pick & roll tra Marino e Sacchettini, costruiscono il vantaggio sul 43-40, anche se la Del Fes non molla mai la partita.

Planezio infila il +7 del 49-42, ma Legnano fa e disfa con troppa facilità e Avellino con Chinellato, Bortolin e Verazzo riprende il vantaggio sul 49-50, che alla terza sirena si trasformerà nel 55-58 firmato da Nikolic.

Ultima frazione molto combattuta con le squadre a scambiarsi più volte la leadership con Bortolin e Nikolic tra i più pericolosi da una parte e Raivio e Marino a rispondere dall’altra.

Si arriva così agli ultimi minuti con il floater di Marino del 73-73, i liberi di Verazzo e il canestro di Burini del 73-77 e successivamente la tripla di Raivio del 76-77.

Nell’ultimo minuto i liberi di Vasl e Raivio fissano il 77-79 che Legnano ha la possibilità di ribaltare due volte, ma non riesce il tiro pensante della vittoria e Avellino sbanca il PalaBorsani.

Una sconfitta che lascia molto amaro in bocca visto anche i risultati delle altre squadre, ma che alla fine fa meno male del previsto.

Ora due settimane di stop in coincidenza con la Coppa Italia LNP, per riprendere forze, forma e morale in vista delle ultime partite della regular season.

SAE SCIENTIFICA LEGNANO – DEL FES AVELLINO 77-79 (13-18, 22-20, 20-20, 22-21)

SAE Scientifica Legnano: Tommaso Marino 15 (2/2, 3/8), Nik Raivio 15 (5/12, 1/1), Michael Sacchettini 14 (7/14, 0/0), Marco Planezio 12 (0/1, 3/4), Juan Marcos Casini 8 (2/2, 1/1), Guido Scali 6 (2/6, 0/2), Riziero Ponziani 6 (3/8, 0/0), Andrea Sipala 1 (0/0, 0/2), Alberto Fragonara 0 (0/0, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Nik Raivio 8) – Assist: 17 (Tommaso Marino 8)

Del Fes Avellino: Aleksa Nikolic 15 (6/9, 1/2), Matias Bortolin 13 (5/13, 0/0), Miha Vasl 12 (1/1, 2/3), Armando Verazzo 10 (1/2, 2/6), Riccardo Chinellato 9 (3/7, 1/1), Lucas Fresno 7 (2/5, 1/3), Federico Burini 5 (1/6, 1/5), Giovanni Carenza 5 (1/4, 1/1), Simone Giunta 3 (1/1, 0/0), Pasquale Agosto 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Alfonso De Angelis 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 – Rimbalzi: 39 15 + 24 (Matias Bortolin 17) – Assist: 16 (Armando Verazzo, Simone Giunta 4)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights