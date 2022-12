Serie B – Colpo Fabriano sul parquet di Firenze

By

Al PalaCoverciano di Firenze, Fabriano affronta la decima sfida di campionato. Biancorossi contro biancoblu, chi cerca il riscatto per le due sconfitte consecutive e chi prova a mantenere la striscia positiva di cinque match nonostante le difficoltà della settimana. Papa e Laganà, alle prese con qualche acciacco, non saranno del match.

Inizio positivo per la Ristopro, che con Verri e Centanni si portano subito avanti sul 6-13; dopo qualche minuto di polveri bagnati, ecco anche Firenze: Bushati e Passoni si caricano i compagni sulle spalle e aprono il fuoco dalla lunga. Qualche buona iniziativa di Gulini chiude il primo quarto sul punteggio di 21-21.

Nella seconda frazione i cartai fanno fatica a trovare ritmo, tanto che nei primi 5’ segnano solo tre punti; Firenze è in pieno controllo del match: Ndoja e Castelli sono due ossi duri sotto canestro e la difesa fabrianese ne risente. La prima vera scossa arriva a 3’ dall’intervallo con il 3+1 di Verri, aria fresca per la fase offensiva di coach Aniello, seguito dal canestro in appoggio e dalla bomba di Centanni: Fabriano è tornata. 41-34 all’intervallo.

Al rientro sul parquet i padroni di casa cercano subito l’allungo con due bombe di Ndoja e Bushati, ma la Janus rimane aggrappata con il solito Stanic. Ora è Firenze a faticare in attacco, le percentuali si abbassano e gli ospiti ne approfittano per accorciare. Contro ogni pronostico, Fabriano è avanti a fine terzo quarto. 52-57 con 10’ da giocare.

Qualche errore dei biancoblu permette ai fiorentini di impattare con Venuto, ma il vero game-changer arriva con la (devastante) schiacciata a due mani nel traffico di Mazzotti, con successiva tripla di Ndoja. Sembra tutto apparecchiato per la vittoria dei ragazzi di coach Gresta dopo il +9, ma la Ristopro dimostra per l’ennesima volta di non mollare mai. Centanni e Verri sparano dall’arco, Stanic da una palla magica a Fall ed è 70-70. Decisivo l’antisportivo fischiato a Venuto, che concede due liberi più possesso ai cartai.

Sesta di fila, battuta anche Firenze nonostante i tanti problemi della settimana; questa squadra dimostra ogni volta di avere attributi fuori dal comune.

Pallacanestro Firenze – Ristopro Fabriano 70-73 (21-21, 20-13, 11-23, 18-16)



Pallacanestro Firenze: Lorenzo Passoni 18 (3/4, 3/12), Klaudio Ndoja 13 (3/10, 2/6), Riccardo Castelli 12 (5/5, 0/1), Franko Bushati 11 (0/2, 3/7), Marco Venuto 6 (0/1, 2/8), Alessio Mazzotti 6 (3/4, 0/3), Marco Di pizzo 4 (2/4, 0/0), Marco Lagana 0 (0/0, 0/0), Giulio Giannozzi 0 (0/0, 0/0), Nnabuife Scott 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 – Rimbalzi: 37 11 + 26 (Klaudio Ndoja, Marco Venuto, Marco Di pizzo 7) – Assist: 14 (Marco Venuto 5)



Ristopro Fabriano: Nicolas manuel Stanic 18 (6/11, 0/1), Patrizio Verri 17 (3/6, 3/10), Simone Centanni 14 (1/3, 4/12), Gianmarco Gulini 10 (4/5, 0/1), Yande Fall 9 (4/8, 0/0), Andrea Petracca 3 (0/2, 1/4), Riccardo Azzano 2 (1/1, 0/1), Alessandro Gianoli 0 (0/1, 0/0), Francesco Papa 0 (0/0, 0/0), Leonardo Cola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 41 13 + 28 (Yande Fall 16) – Assist: 9 (Nicolas manuel Stanic 4)

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini