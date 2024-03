Serie B – Colpo Faenza a Ruvo di Puglia

Blacks da sogno a Ruvo di Puglia. I Raggisolaris vincono 81-80 sul campo della Tecnoswitch aggiudicandosi un finale thrilling per merito dei nervi saldi e della grandissima lucidità. Una vittoria di squadra che sarà fondamentale per il morale in vista delle ultime quattro partite. E ora testa a Bisceglie che sabato sera arriverà al PalaCattani.

I Blacks scendono in campo determinati e aggrediscono Ruvo di Puglia sin dalla prima azione. Dopo pochi minuti Pastore regala il 12-2, allungo figlio anche dell’ottima difesa, poi Traini accorcia fino all’11-14, ma Faenza risponde da grande squadra, arrivando al primo riposo avanti 21-11. Poletti è il terminale offensivo di un gioco che mette tutti i giocatori nelle migliori condizioni per fare canestro e quando sale in cattedra Vico il punteggio diventa 29-15. Vantaggio in doppia cifra che viene mantenuto grazie alle triple chirurgiche di Poletti che rende vani ogni tentativo di rimonta di Ruvo e proprio il pivot segna il 46-31 che chiude un ottimo primo tempo.

I Blacks continuano a dettare legge toccando anche il +18 (56-38), ma quando Traini, il migliore dei suoi, esce al 29’’ per infortunio, Ruvo ribalta la partita. Faenza inizia a litigare con il canestro e segna soltanto 6 punti nei primi 7’, mentre Contento e Jackson suonano la carica. Il sorpasso pugliese arriva al 37’’ con Leggio (72-71), ma Faenza ha il merito di non perdere mai la forza mentale. Soprattutto quando Ruvo segna 5 punti in pochi secondi con Jackson (tripla) e Galmarini (due liberi), perché Poggi nell’azione successiva segna un gioco da tre punti impattando sul 78-78 e porta Leggio a commettere il quinto fallo. A 58’’ dalla fine Contento spara l’80-79 poi Vico segna i liberi dell’81-80. Il finale è palpitante con la guardia argentina che sbaglia un tiro dalla media a 7’’, Jackson cattura il rimbalzo ma fallisce la conclusione che poteva valere la vittoria. I Blacks possono esultare.

Le statistiche della partita

Luca Del Favero

Capo Ufficio Stampa Blacks Raggisolaris Faenza