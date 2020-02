Serie B – Colpo grosso di Padova sul campo della capolista Bernareggio

Colpo grosso dell’Antenore Energia in casa della capolista Bernareggio

Mille emozioni nel trionfo dell’Antenore Energia Virtus in casa della capolista Bernareggio. Padova vendica

nel migliore dei modi la sconfitta dell’andata con un palpitante 67-68 e si prende con merito due punti

pesantissimi che consolidano il terzo posto in classifica ma anche rilanciano in alto le quotazioni dei

neroverdi di coach Rubini.

Una partita spettacolare, dura ed intensa. Molti i falli fischiati ma anche molte le giocate di alto livello viste

in questo match di cartello che metteva una di fronte all’altra due grandi del campionato. La partenza

dell’Antenore Energia è folgorante: 2-11 al 5’ con la squadra disegnata da Rubini che mette la museruola al

gioco dei padroni di casa. Bernareggio trova però le contromisure accorciando sul 14-20 a fine primo quarto

e trovando il pari sul 20-20 all’inizio del secondo. In cattedra però sale un incontenibile Ivan Morgillo che

mette a ferro e a fuoco la difesa avversaria (saranno 22 i punti per il centro napoletano a fine gara) con una

sua tripla che vale il +5 all’intervallo lungo (29-34).

Il match nel secondo tempo sale ancora di intensità. Bernareggio rientra trainata dalle giocate di Laudoni

(39-39) ma Virtus risponde con le triple di Schiavon e Bianconi. Il terzo quarto si chiude sul 49-52 mentre

Rubini perde per falli Calò e Bianconi. I padroni di casa nell’ultimo periodo trovano un secondo sorpasso

con la tripla di Baldini (56-54) ma l’Antenore Energia tiene botta con la partita che si protrae in una

battaglia punto a punto. De Nicolao spara la bomba del controsorpasso, ma Laudoni ripaga con la stessa

moneta (61-61), con l’equilibrio che rende infuocato ogni possesso. Lo strappo decisivo per Padova alla fine

però arriva con il gioco da tre di Ferrari e col canestro del +5 di De Nicolao (63-68) a 2’ dalla fine.

Bernareggio prova a rientrare e si riporta sul -1 negli ultimi secondi. Il possesso finale è per i padroni di casa

che però sbattono sulla trincea neroverde con Laudoni che prova la tripla dalla distanza ma prende solo il

ferro.

Un’impresa firmata da coach Rubini che – nonostante le assenze di Pellicano e Piazza – ha ritrovato sul

parquet una Virtus dal carattere d’acciaio. Da sottolineare la prova da top scorer di Morgillo (22 punti e 9

rimbalzi) ma anche le prestazioni dei vari Ferrari (14), De Nicolao, Schiavon e Morgillo, senza dimenticare il

giovane Visone che gettato nella mischia ha saputo giocare 16 minuti di spessore. Con questi due

preziosissimi punti Padova consolida il terzo posto in classifica ma accorcia ora la distanza (-6) dal primo

occupato da Bernareggio.

BERNAREGGIO 67 – ANTENORE ENERGIA 68

BERNAREGGIO Almansi, Laudoni 19, Radchenko 4, Ka, Diouf 2, Restelli 5, Todeschini 11, Saini 2, Quartieri 9,

Baldini 11 Trassini All. Cardani

ANTENORE ENERGIA Schiavon 8, Ferrari 14, Calò 2, Visone, Morgillo 22, De Nicolao 8, Bianconi 5, Dagnello 9

All. Rubini

Arbitri: Spinelli di Roma e Lillo di Brindisi

Note: parziali: 14-20; 15-14; 20-18; 18-16, tiri liberi: 15/27 Bernareggio – 14/18 Virtus, tiri da due: 20/31 –

18/38, tiri da tre: 4/21 – 6/22, assist: 12 – 16, rimbalzi: 35 – 34