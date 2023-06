SERIE B UFFICIALE – Colpo Legnano, torna Nik Raivio

Nik Raivio torna ad essere un Knights! Dopo 5 anni, uno dei giocatori simbolo degli anni di A2 del Legnano Basket, torna a vestire la maglia biancorossa. Per il regolamento della nuova Serie B Nazionale, lo status di comunitario di Raivio che ha grazie al passaporto tedesco, gli permette di tornare a Legnano. Dopo l’ultima partita in maglia Knights, Raivio ha giocato per una stagione al Bayreuth (A1 tedesca), due anni all’Urania Milano, una stagione a Piacenza e nell’ultima stagione si è diviso tra Pallacanestro Forlì e San Severo sempre in A2.

Anche nell’ultima stagione con San Severo, così come le precedenti, Raivio ha sempre collezionato numeri eccellenti, finendo con 17,4 punti di media, 8,2 rimbalzi e 2,5 assist.

Euforico il GM Maurizio Basilico che ha chiuso in tempo lampo un contratto che lega Raivio per 2 anni ai Knights.

Basilico: “Sono veramente felice di poter annunciare che Nik Raivio sarà un giocatore del Legnano Basket per le prossime due stagioni.

Devo dire che la trattativa, di fatto, non c’è mai stata perchè una volta confermata la possibilità che Nik potesse giocare con noi, abbiamo subito finalizzato visto che la volontà di entrambe le parti era di riunirsi.

Nik ha scelto la città, la dirigenza e la società.

Siamo felici di ritrovare un giocatore motivatissimo e con statistiche che sono sempre di primissimo livello e che sarà sicuramente determinante per la nostra stagione.

Raivio vuole finire la carriera con la maglia di Legnano e di questo siamo veramente orgogliosi; ritroviamo un grande giocatore, ma soprattutto un grande uomo.

Il suo ritorno ci ricorda un bellissimo periodo e speriamo che la sua presenza sia da stimolo per avere ancora più gente al PalaBorsani con la nostra curva che sicuramente sarà felice di poter cantare ancora per lui”.

Raivio tornerà a vestire la maglia numero 30.

