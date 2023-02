Serie B – Colpo Lumezzane sul campo della Rucker

Seconda sconfitta consecutiva casalinga per il team bianconero. Dopo Desio, anche Lumezzane approfitta del momento difficile della Rucker a partire già dal primo quarto (7-23). Perin e Baldini out, rotazioni corte e cattive percentuali tra le cause di una sconfitta che apre alcune riflessioni sul momento no di capitan Vedovato e compagni.

Se è vero che per la lettura di alcune partite, la fotografia data dalle statistiche è importante ma non sempre esauriente, nel caso del match di ieri al PalaSaccon, invece, alcuni dati spiegano molto bene la vittoria di Lumezzane ed il modo netto con cui questa è arrivata.

A parte l’unico dato perfettamente coincidente relativo ai tiri da 2, per entrambe un 17/39, il dominio degli ospiti è spiegato dalle restanti voci: da 3 punti, Lumezzane ha tirato tre volte meglio dei padroni di casa (9/23 contro 3/22), è andata in lunetta il doppio di quanto fatto dalla Rucker (10/12 rispetto al 4/6), ha avuto una circolazione di palla migliore (15 assist contro 8), producendo la metà, 10 contro 19, delle palle perse di quelle registrate da Sanguinetti e compagni.

Non servirebbe tanto altro, di fatto, per inquadrare numericamente una prestazione ben al di sotto di quanto è nelle corde della formazione bianconera, a cui mancavano Perin e Baldini, fermo per un problema al ginocchio. Con Gobbato a corto di allenamenti, è chiaro che le difficoltà sarebbero state messe in evidenza da Lumezzane, apparsa decisamente più determinata a portare a casa la vittoria.

Va ritrovato lo spirito di squadra, la voglia di combattere, l’unione di intenti di tutti per non subire passivamente l’avversario come successo nelle ultime gare.

RUCKER–LUMEZZANE 47-71

(7-23; 21-41; 39-59)

LUMEZZANE: Maresca 6, Fossati 9, Tilliander NE, Perez 11, Dalcò 4, Savesi, Ciaramella 2, Mastrangelo 10, Scanzi 19, Dilas 10, Djiya NE. All. Saputo

LUMEZZANE: Vedovato 4, Sackey 2, Sanguinetti 2, Nicoli 14, Dieng 13, Durante, Hadzic 5, Baldini NE, Colombo, Gobbato 7. All. Mian

Arbitri: Settepanella e Marianetti

Ufficio stampa RUCKER