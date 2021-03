Serie B – Completati i recuperi, ecco le partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A1 – Recuperi 13-14 marzo

Tigers Cesena-Rekico Faenza 61-51 (Recupero 10^ giornata)

Andrea Costa Imola Basket-Mamy Oleggio 77-94 (Recupero 12^ giornata)

Classifica:

RivieraBanca Basket Rimini 20 10-3

Paffoni Fulgor Omegna 20 10-4

Rekico Faenza 16 8-6

Andrea Costa Imola Basket 14 7-5

Mamy Oleggio 14 7-7

Tigers Cesena 12 6-7

S. Bernardo Alba 12 6-8

Fortitudo Alessandria 0 0-14

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Qualificata alla Final Eight Coppa Italia Serie B: RivieraBanca Basket Rimini

Gare rimanenti 1^ Fase:

17/03/2021 20:30 Tigers Cesena-Andrea Costa Imola Basket (11^ giornata) – Diretta streaming su LNP PASS

Andrea Costa Imola Basket-RivieraBanca Basket Rimini (14^ giornata) in data da destinarsi – Diretta streaming su LNP PASS

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A2 – Recuperi 14 marzo

Umana San Giobbe Chiusi-Solbat Golfo Piombino 88-64

Sinermatic Ozzano-Opus Libertas Livorno 1947 82-87

Classifica:

Umana San Giobbe Chiusi 24 12-2

Blukart Etrusca San Miniato 22 11-3

Opus Libertas Livorno 1947 20 10-4

Sintecnica Basket Cecina 12 6-7

Use Computer Gross Empoli 10 5-9

Sinermatic Ozzano 8 4-9

Solbat Golfo Piombino 6 3-10

All Food Enic Firenze 6 3-10

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Qualificata alla Final Eight Coppa Italia Serie B: Umana San Giobbe Chiusi

Gare rimanenti 1^ Fase:

17/03/2021 20:30 All Food Enic Firenze-Sinermatic Ozzano – Diretta streaming su LNP PASS

02/04/2021 18:00 Solbat Golfo Piombino-Sintecnica Basket Cecina – Diretta streaming su LNP PASS

—

Si completa il quadro delle squadre qualificate alla Final Eight Coppa Italia Serie B, in programma tra il 2 ed il 4 aprile; sono le prime classificate degli otto gironi al termine della prima fase. RivieraBanca Basket Rimini e Umana San Giobbe Chiusi si uniscono a Moncada Energy Group Agrigento, Bakery Piacenza, UEB Gesteco Cividale, Ristopro Fabriano, Real Sebastiani Rieti e CJ Basket Taranto.

Questi gli abbinamenti per i quarti di finale di Coppa Italia Serie B del 2 aprile: RivieraBanca Basket Rimini (1^ girone A1)-Real Sebastiani Rieti (1^ girone D1), UEB Gesteco Cividale (1^ girone C1)-Moncada Energy Group Agrigento (1^ girone B1), Umana San Giobbe Chiusi (1^ girone A2)-CJ Basket Taranto (1^ girone D2), Ristopro Fabriano (1^ girone C2)-Bakery Piacenza (1^ girone B2).

FONTE: Area Comunicazione LNP