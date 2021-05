Con due grandi quarti dopo l’intervallo la Sintecnica Basket Cecina torna ad incasellare due punti molto importanti per la sua classifica contro l’esperta Imola Basket. I rossoblù, che ritrovavano in panchina anche Guerrieri, hanno disputato un’ottima partita ribaltando il vantaggio ospite all’intervallo quando le due formazioni sono andate negli spogliatoi sul 33 – 37. Il terzo quarto ha visto una formazione cecinese capace di mettere la museruola all’attacco ospite, costretto a soli 15 punti, mettendone a segno 32 e trovando nelle triple di capitan Pistillo e nei punti di Obinna che aveva chiuso a quota 0 i primi due quarti, la via della svolta, grazie anche ad un sempre maggiore minutaggio da parte di Bartoli e da un gruppo coeso che ha saputo rimboccarsi le maniche. La formazione di coach Moretti si è tenuta a galla per i primi due quarti grazie alla grande vitalità di Quaglia sottocanestro, unico dei suoi in doppia cifra con 19 punti, mentre il resto della truppa non è riuscito a ergersi a protagonista. La Sintecnica si è aggiudicata anche la lotta ai rimbalzi con 35 contro 25 ed ha avuto una migliore percentuale nei tiri dal campo. Nel primo quarto, dopo una partenza sprint da parte della Sintecnica, la zona proposta dagli ospiti ha rallentato la manovra, mentre Imola trovava molte conclusioni dalla lunetta, alla fine 26 per i romagnoli contro i 16 dei rossoblù, ma nonostante questo non riusciva mai ad arrivare in vantaggio, con il primo 1quarto chiuso avanti di 1 punto dalla Sintecnica sul 16 – 15. La seconda frazione vede partire meglio Imola che si porta in vantaggio e resiste ai tentativi di rimonta dei cecinesi mettendo in luce l’esperienza dei suoi veterani. La sosta negli spogliatoi fa bene alla Sintecnica che torna in campo ben decisa a farsi valere e trova con capitan Pistillo una buona continuità da oltre l’arco riuscendo a conquistare anche il vantaggio in doppia cifra e mettendo a segno anche delle buone difese. Il quarto periodo prosegue nella stessa linea con Cecina sempre pronta a ricacciare indietro i tentativi degli ospiti, gestendo anche molto bene il tempo rimanente. A turno tutti i rossoblù sono protagonisti, con 6 giocatori che chiudono il match in doppia cifra a conferma del grande gioco di squadra. Ora per i rossoblù non c’è nemmeno il tempo per respirare dato che già lunedì sono attesi dal recupero casalingo contro Oleggio, altra gara di fondamentale importanza

Il tabellino:

Sintecnica Basket Cecina 86

Imola Basket 67

Parziali: 16 – 15, 17 – 22, 32 – 15, 21– 15

Progressivi: 16 – 15, 33 – 37, 65 – 52, 86 – 67

Sintecnica Basket Cecina: Di Meco 12, Korsunov 11, Ceparano 6, Gnecchi, Obinna 11, Bechi 11, Bartoli 18, Pistillo 15, Trassinelli, Guerrieri 2, Filahi. All. Russo – Ass. Elmi

Imola Basket – Zanetti 4, Sgorbati 8, Fazzi, Franzoni, Banchi 6, Morara 8, Corcelli 8, Quaglia 19, PrAlberti, Toffali 5. All. Moretti – Ass. Zappi

Arbitri: Venturini e Luchi