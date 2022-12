Serie B – Conti fa impazzire Mestre, Orzinuovi cade sul finale

GEMINI MESTRE 65

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 62

GEMINI MESTRE: Mazzucchelli 10, Musco ne, Pellicano, Conti 19, Di Meco 2, Rossi 14, Bortolin 12, Zinato ne, Caversazio 5, Sebastianelli 3, Zampieri ne, Sequani ne. All.: Ciocca.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Agbamu 5, Da Campo 11, Carnevale ne, Alessandrini 15, Trapani 8, Planezio ne, Gasparin 9, Procacci 5, Ponziani 5, Trebeschi ne, Leonzio 4. All.: Calvani.

ARBITRI: Rodia e Angese.

NOTE: parziali 23-13, 27-31, 49-43. Tiri liberi Gemini 9/13 – Agribertocchi 8/15, da 3 8/23 – 6/22, rimbalzi 40-41.



Delirio Gemini. Mestre vola in vetta superando Orzinuovi con un canestro all’ultimo secondo di Alberto Conti, un tiro da metà campo che spacca la retina e che, comunque dovesse concludersi questa stagione, resterà nella storia del Basket Mestre.



Un tiro risolutore che chiude una sfida combattuta, aperta dalla Gemini con un suntuoso primo tempo, forse il miglior quarto di questo avvio di stagione, 10’ in cui la Gemini si fa vedere fluida in attacco e rocciosa in difesa, somma di fattori che spinge Mestre anche sul +13. Si teme la forza degli ospiti ma la Gemini dice subito presente, Mazzucchelli e Conti aprono la sfida, Orzi risponde, Agbamu e Da Campo ma la mano mestrina è già calda, Conti da 3 rimette avanti la Gemini che a metà quarto è sul 11-6. Ancora poco perché si accende Rossi che con due tiri consecutivi dall’arco fa capire che la Gemini vuole davvero provarci, 14-6 con 4’40’’ da giocare. Ponziani mette un mattoncino per gli ospiti ma adesso Mestre si sfoga sui lunghi, Caversazio e Bortolin fanno 21-8 con 3’00 da giocare. Alessandrini da vicino e Gasparin con una bomba danno ossigeno agli ospiti, ma è ancora Conti in entrata a chiudere il periodo con Mestre avanti di 10 e PalaVega già carico.

Il secondo quarto per la Gemini comincia in sogno e finisce in incubo, Sebastianelli da 3 fa ancora +13 (26-13), poi Mestre si spegne sbagliando anche canestri facili, a molti sembra un’altra di quelle serate in cui alla fine pensi che ci sei andato solo vicino. Coach Calvani chiede doppio lavoro in difesa ai suoi e gli sforzi ospiti premiano Orzinuovi che lentamente rientra. Alessandrini, Procacci con un’azione di fallo e vale, Da Campo in contropiede e ancora Alessandrini da 3 gettano secchiate sul fuoco biancorosso di casa, Trapani dalla lunetta impatta (26-26) con 2’10’’ da giocare. Mestre barcolla, Alessandrini da 3 e ancora Trapani fanno 31-26, finalmente Conti in chiusura di frazione mette un libero che chiude il conto prima della pausa lunga con Mestre capace di soli 4 punti nel periodo.



Si teme una Gemini che possa affondare nei secondi due quarti, invece la squadra di Ciocca dimostra qualità e carattere. Leonzio con un libero fa 27-32, ancora Conti si mette la squadra sulle spalle con canestro e fallo che rimette Mestre a contatto. Orzinuovi prova a stare davanti ma ci pensa ancora Rossi, con altre due bombe consecutive a riportare la Gemini davanti e dare l’avvio ad un testa a testa che si trascina fino alla fine. Orzinuovi soffre il ritorno di Mestre e paga dazio, Bortolin dai liberi si sblocca, Conti, Rossi e ancora un tiro da 3 di Mazzucchelli danno sostanza alla Gemini che va sul 46-41, ancora un libero di Conti vale il 47-41, preludio al +6 mestrino con cui si arriva all’ultimo quarto. Procacci e Di Meco aprono il quarto con botta e risposta, ancora Bortolin e Gasparin fanno 55-49. Orzinuovi però è grande squadra, giustamente non molla, Trapani con un canestro e fallo valorizza un contropiede, Leonzio da 3 rimette la gara in equilibrio con metà quarto da giocare. Ecco allora capitan Mazzucchelli a trovare il tiro dall’arco, Alessandrini da 3 risponde sull’altro fronte con 3’20’’ da giocare e la palla che comincia a pesare. Caversazio mette un libero, anche Gasparini fa 1/2 ai liberi con entrambe le squadre in bonus falli, mancano ancora 2’10’’, una vita.



Da Campo spara una bomba che potrebbe uccidere (59-62), Mazzucchelli trova un fallo con 1’30’’ da giocare e dai liberi riesce a segnare un solo punto. Orzinuovi viene in attacco e Da Campo commette un fallo su Caversazio, Mestre ha la palla del pareggio, prova anche il sorpasso con Sebastianelli che da 3 però trova il ferro, là sotto però c’è Bortolin che è un gigante, pesca il rimbalzo e fa parità con 56’’ alla sirena, in cui succede di tutto. Ancora Bortolin in difesa recupera palla, Conti in contropiede scivola e perde l’occasione, Orzinuovi non la controlla, rimessa attacco Gemini. Il tiro del sorpasso però non entra, gli ospiti hanno la palla del sorpasso ma in difesa la Gemini se la riprende, Conti tira da casa sulla sirena: ciuff. È storia, è PalaVega in delirio, la Gemini è prima, peccato per chi non c’era, è stato grande basket.

Paolo Lazzaro

Responsabile Stampa Basket Mestre