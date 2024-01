Serie B – Continua la crisi in casa DelFes: vittoriosa la Pielle Livorno

Altra sconfitta subita sul parquet del PalaDelMauro dalla DelFes Avellino, che questo pomeriggio si è arresa alla Caffè Toscano Pielle Livorno col punteggio di 64-66. Partita piuttosto sporca quella andata in scena sul parquet di Via Zoccolari, in cui la formazione irpina aveva dato l’impressione di poterla portare a casa, quando, a poco meno di 2′ dal termine di una partita decisamente equilibrata, si trovava in vantaggio di sei lunghezze, per poi sciupare tutto, subendo un letale break di 0-8 che ha spinto gli ospiti al successo. Errori, questi, che, contro una delle corazzate del campionato, la DelFes non poteva permettersi, considerata anche la situazione di classifica sensibilmente peggiorata da qualche turno a questa parte, che ha visto Avellino abbandonare la zona Playoff e ritrovarsi pericolosamente a ridosso dei Playout. Non sono bastati ai padroni di casa i 12 punti a testa di Vasl e Bortolin e gli 11 infilati da Carenza, contro una Pielle Livorno trascinata da Pagani (15) e Rubbini (15), decisivi nelle battute finali del match.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Verazzo, Nikolic, Bortolin

Caffè Toscano: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf

PRIMO TEMPO – L’avvio di gara è tutto di marca toscana: le bombe di Lo Biondo e Rubbini, che aggiunge anche un layup in transizione, portano subito Livorno sullo 0-8, costringendo coach Crotti al primo timeout già al 3’. Burini sblocca la DelFes in fase offensiva, ma dall’altra parte è ancora Rubbini a far male dalla lunga distanza, permettendo alla Pielle di toccare il +9 al 5’ (2-11). Si iscrive a referto anche Vhiarini per gli ospiti, ma la reazione avellinese questa volta è più concreta: Verazzo, Bortolin e Vasl riportano infatti i padroni di casa a -3 al 7’ (9-13). Pagani e Ferraro provano a ricacciare indietro gli avversari, ma Avellino non demorde e grazie ai punti di Vasl, Giunta e Carenza riesce a ricucire quasi del tutto lo strappo, chiudendo il primo quarto sotto di due lunghezze (15-17). Il secondo periodo vede una netta prevalenza delle difese sugli attacchi, che appaiono decisamente poco lucidi e confusionari, con il punteggio che non si smuove per più di 3’, fino alla bomba di Chinellato che porta la DelFes per la prima volta in vantaggio (18-17 al 13’). Segna ancora il numero 61 biancoverde, ma dall’altra parte la Pielle ritrova lucidità e grazie a Chiarini e Diouf torna a condurre il match al 16’ (22-25). La partita, abbastanza sporca a livello tecnico, si fa preferire sul lato dell’agonistico e dell’intensità, con Avellino che riesce nuovamente a pareggiare i conti grazie alla prima tripla di Burini al 18’ (25-25); nei minuti finali si accende la sfida sotto le plance tra Nikolic per Avellino e Diouf per Livorno, con il punteggio che all’intervallo vede la formazione locale davanti 29-28.

SECONDO TEMPO – Nikolic e Bortolin riaprono le danze portando la DelFes a +3, ma la Caffè Toscano risponde a tono e grazie a Diouf e Chiarini ritrova il vantaggio al 23’ (33-34). Torna a segnare da oltre l’arco Rubbini, dall’altra parte Avellino si affida invece ai muscoli di Bortolin sotto le plance per rimanere a contatto: al 25’ è dunque 39-41. Dopo un altro bel canestro del centro irpino, ci pensa Carenza a salire in cattedra e, con sei punti in fila, a capovolgere nuovamente il risultato in favore della DelFes: coach Cardani è obbligato al timeout sul 47-41 del 28’. Il minuto di sospensione sortisce gli effetti sperati per gli ospiti, che, grazie ad un break di 0-6 griffato dai punti di Pagani e Loschi, pareggiano di nuovo la gara sul 47-47, punteggio col quale le squadre vanno all’ultimo riposo. Inizio di quarto periodo poco lucido per i padroni di casa, con la Pielle che ne approfitta portandosi a +3 al 33’ (49-52), sfruttando la bomba firmata da Ferraro: coach Crotti vuole parlarci su, richiamando i suoi per il timeout. Due triple consecutive di Giunta e Vasl scuotono Avellino, che ritrova dunque la leadership del match al 35’, nonostante un bel canestro da sotto da parte di Pagani (57-56). Livorno perde qualche pallone di troppo, ne approfittano Vasl e Carenza per il nuovo +6 biancoverde al 38’ (64-58). La partita sembra aver preso una chiara direzione, ma alcuni errori marchiani da parte della DelFes permettono agli ospiti prima di rientrare e poi di sorpassare, grazie alle triple di Pagani e Rubbini, quando manca un solo minuto al termine (64-66); Chiarini fallisce il tiro della staffa a 15’’ dalla sirena, con Avellino che, all’uscita dal timeout, non trova la via del canestro, ma sul rimbalzo offensivo Verazzo si procura un fallo a tempo praticamente scaduto: l’ala irpina, tuttavia, fallisce entrambe i liberi, sciupando, di fatto, l’opportunità di prolungare il match all’overtime. Il finale recita 64-66 per la Pielle.

DelFes Avellino – Caffè Toscano Pielle Livorno 64-66

Parziali: 15-17; 29-28; 47-47

AVELLINO: Agosto n.e., Caridà, Burini 5, Giunta 5, Vasl 12, Verazzo 4, Carenza 11, Bortolin 12, Nikolic 6, Chinellato 9, Basco n.e. Coach: Crotti.

LIVORNO: Ferraro 6, Chiarini 10, Rubbini 14, Pagani 15, Manna n.e., Lo Biondo 9, Diouf 7, Loschi 5, Campori, Laganà. Coach: Cardani.