Serie B – Continua la marcia della Luiss, anche Corato sconfitta

Luiss 97

Corato 82

La Luiss centra la quinta vittoria consecutiva, la sesta in campionato, e si issa al secondo posto in classifica in coabitazione con Bisceglie. Vince 97 a 82 contro Corato, dopo essere scappata nei primi minuti iniziali di gara i pugliesi prima dell’intervallo hanno cercato di rientrare, ma nel secondo tempo la Luiss ha liberato le bocche da fuoco arrivando praticamente a cento punti.

Nei primi dieci minuti è “no contest” tra le due squadre: la Luiss parte 12-0 con due punti di Barbon e Legnini, la bomba di Fallucca e il sottomano di Pasqualin. Corato non riesce a svegliarsi, trova sempre tiri difficili sulla sirena e il digiuno dura quasi quattro minuti. La Luiss è una macchina perfetta che tocca anche il +20 (21-1 al 5’) dopo tre siluri dalla lunga distanza di Legnini, Fallucca e Barbon. Si iscrivono alla festa delle triple anche Jovovic e Murri con i primi dieci minuti che si concludono sul 39-18 grazie al canestro di Tolino dopo una bellissima azione corale dei capitolini.

Corato esce dal primo break molto più concreta e, canestro dopo canestro, ricuce uno strappo che sembrava irrecuperabile: 2-12 di parziale a cinque minuti dall’intervallo lungo (44-34) con i coratini che, grazie alla scelta difensiva della zona “box and 1”, mettono tanta sabbia negli ingranaggi offensivi di Pasqualin e compagni. All’intervallo, incredibilmente visto l’andamento del punteggio, Corato è sotto solamente di due punti (46-44).

Nella prima azione dopo il cambio di campo Pasqualin si inventa un gioco da quattro punti fantascientifico mettendo la tripla e andando in lunetta con il libero supplementare (realizzato). Perotti, doppia doppia per lui a fine partita (11 punti e 10 rimbalzi), si prende un long two e fa esplodere un PalaLuiss sold out e traboccante di energia. Legnini, a lungo seduto in panchina a causa di qualche problema di falli, mette piede sul parquet e scava un solco nella gara: prima con un tiro dalla lunga distanza, poi con un paio di canestri sotto le plance. Corato approccia al finale di match con la tripla di Battaglia e coach Paccariè costretto a chiamare time out con la Luiss sopra di otto lunghezze (79-71 al 34’). In uscita dal time out è sempre Legnini a fare male con la sua mano mortifera, ripetendosi una seconda volta qualche minuto dopo. I coratini cercano di rimanere attaccati al match ma Jovovic fa la voce grossa a rimbalzo offensivo e tira fuori un paio di canestri da sotto: negli ultimi minuti gli ospiti si devono arrendere ad un risultato finale che vede la Luiss centrare la quinta vittoria di fila.

UFF.STAMPA LUISS BASKET