Serie B – Contro Jesi il primo test amichevole per la Luciana Mosconi Ancona

Primi vagiti della nuova Luciana Mosconi Ancona che con un paio di settimane nelle gambe scende in campo contro il Basket Jesi Academy nella sua prima uscita di preseason giocata al Palarossini. Decine di spettatori sugli spalti per assistere a una classica partita di inizio preparazione con i tradizionali alti e bassi del periodo e il cartello dei lavori in corso messo in bella mostra da entrambi gli allenatori. Quattro quarti giocati con il tradizionale azzeramento del punteggio a inizio di ognuno di essi. Jesi si prende i primi due con un identico punteggio (15-18) la Luciana Mosconi azzera il -6 con il 22-16 di un buon terzo quarto e poi vede l’avversario primeggiare nell’ultimo periodo (14-22) con gli ultimi 5′ riempiti dalla panchina dorica svuotata dei suoi giovanissimi.

Tra le pieghe dell’amichevole viene fuori la vena realizzativa di Tommaso Carnovali (17 punti con 4 triple realizzate ) le piacevoli scoperte di Matteo Ambrosin e Nicola Calabrese e il solito capitan Panzini in una Luciana Mosconi che è comunque distante anni luce dalla forma migliore sia nelle gambe che nella testa. Per Jesi ci sono 10 tiri da tre punti segnati con Marulli e Gatti apparsi in gran spolvero da oltre l’arco. Da segnalare un infortunio a Valentini che ha lasciato il Palarossini a metà del secondo quarto per ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo aver ricevuto involontariamente un colpo al volto che ha necessitato punti di sutura.

Martedi 6 settembre alle ore 18.00 si replica a campi invertiti

Questo il commento di coach Piero Coen al termine della prima esibizione in campo della sua Luciana Mosconi.

“Come tutte le prime amichevoli è difficile dare indicazioni precise. Abbiamo trovato una fisicità che chiaramente in allenamento è difficile da riproporre con le cose che sono maggiormente complicate rispetto a quelle che si trovano quotidianamente in allenamento e questo è del tutto normale soprattutto in una squadra giovane come la nostra. Dobbiamo lavorare tanto per correggere anche problemi di carattere mentale a livello di attenzione e di intensità. Soprattutto nell’ultima parte di gara abbiamo trovato qualche meccanismo difensivo che nelle prima parte era invece mancato e ho ritenuto che fosse giusto non guardare il risultato ma concedere spazio un pò a tutti.”

Luciana Mosconi Ancona-General Contractor Jesi (15-18, 15.18, 22-16, 14-22)

Luciana Mosconi: Petrilli, Panzini 3, Regai, Czoska 6, Piccionne, Carnovali 17, Calabrese 12, Tamboura, Bedin 8, Ciribeni 4, Tourè, Ambrosin 8, Genovese, Giombini 8.

Jesi: Ferraro 11, Ginesi, Gatti 15, Valentini, Filippini 14, Cicconi Massi 2, Conteh, Merletto 5, Rocchi 13, Marulli 14.

Arbitri: Guercio e Antimiani