Serie B Coppa Italia QF – Orzinuovi vince la battaglia contro la Libertas Livorno e vola alle Final Four

La truppa di coach Marco Calvani, con grinta e spirito di sacrificio, regola a domicilio la temibile Libertas Livorno e accede alle Final Four di Busto Arsizio, dove affronterà Vigevano in semifinale.

L’Agribertocchi non si scompone e mostra una buona chimica di squadra in entrambi i fronti del campo, soprattutto in difesa, dove Livorno è costretta a prendersi delle conclusioni affrettate e preda di Planezio ed Alessandrini a rimbalzo difensivo (9-4 al 5’).

Poco male, in quanto il centro amaranto risulta impreciso dalla lunetta.

Tuttavia i padroni di casa non ne approfittano fino in fondo e tocca a Trapani sbloccare la situazione con un canestro in allontanamento, che vale il primo timeout toscano.

Al ritorno in campo è Fantoni ad interrompere il digiuno labronico con una giocata di potenza, ma Ponziani ripaga subito gli avversari con la stessa moneta, prima che Lucarelli colpisca con un piazzato dall’angolo.

Trapani concretizza un gioco da tre punti e gli orceani chiudono il primo quarto avanti, mostrando una difesa coriacea (17-12 al 10’).

La seconda frazione di gioco è aperta da un cesto di pregevole fattura di Lucarelli, bravo nell’eludere la marcatura di due avversari.

Orzinuovi litiga con il canestro, ma si mantiene in vantaggio per merito di alcune difese magistrali di Alessandrini nei confronti di Fantoni.

Agbamu, con un giro impeccabile dalla lunetta, prova a suonare la carica, ma Fratto non è d’accordo e scaglia, allo scadere dei 24 secondi, una tripla che accorcia il gap ad un solo punto.

Gasparin decide di salire in cattedra infilando una bomba che fa esplodere il Palabertocchi (22-18 al 15’).

Ecco che inizia un’autentica sparatoria ed un innalzamento dell’intensità, quando ogni lotta a rimbalzo si trasforma in una tonnara ricca di fisicità.

Ricci, rigettato nella mischia da coach Marco Andreazza, al culmine di una fluida manovra offensiva, trova il bersaglio grosso, costringendo lo staff tecnico orceano a richiamare i propri giocatori in panchina.

Piove sul bagnato.

Fratto e Lucarelli, infatti, scrivono un parziale di 0-5 che spinge la Libertas sulle quattro lunghezze di vantaggio.

Trapani prova a dare una scossa, tuffandosi nella mischia e guadagnando un fallo antisportivo ai danni di Fratto.

Livorno, dal canto suo, rimane applicata e continua ad esprimere la propria pallacanestro, tornando negli spogliatoi con un tesoretto di due punti (28-30 al 20’).

Il terzo periodo è sparigliato da un tiro piazzato di Ricci, lasciato solo dalla difesa biancoblu, che, nell’azione successiva, timbra ancora il cartellino allo stesso modo.

L’Agribertocchi prosegue nel suo momento di empasse in fase realizzativa, fino a quando Gasparin serve un cioccolatino per Da Campo, il quale, grazie ad un recupero di Procacci, concretizza altri due punti, obbligando coach Marco Andreazza ad un altro timeout con Fantoni gravato di quattro falli.

La partita diventa spezzettata a causa di una coppia di fischietti molto ligia, ma Orzinuovi continua a far sentire il fiato sul collo del sodalizio labronico con Alessandrini (35-36 al 25’).

Sipala, fino a quel momento anonimo, manda a referto una tripla che ridò nuova linfa alla Libertas, prima che Leonzio realizzi un gioco da tre punti.

L’Agribertocchi attacca a testa bassa e con veemenza, scontrandosi con l’arcigna difesa amaranto, pronta a mettere pressione a Trapani e ai lunghi orceani, che riescono a lucrare dei punti importanti dalla lunetta, che riportano la formazione casalinga in vantaggio, legittimando il carattere e la resilienza degli uomini di coach Marco Calvani (44-41 al 30’).

La società toscana con Lucarelli e Sipala cerca di mantenere vivo un barlume di speranza, ma Procacci cerca di rispedire il tutto al mittente con una bomba.

Finita? Nemmeno per sbaglio.

Lucarelli decide di salire in cattedra e di realizzare un canestro dall’alto coefficiente di difficoltà, subito rintuzzato dal carisma e dal talento di capitan Gasparin, artefice di due giocate che fanno calare il sipario e mandando Orzinuovi a Busto Arsizio per le Final Four di Coppa Italia.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – LIBERTAS LIVORNO 64-56 (17-12; 11-18; 16-11; 20-15)

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Procacci 7, Gasparin 10, Da Campo 6, Planezio 1, Alessandrini 9, Trapani 10, Agbamu 8, Leonzio 5, Ponziani 5, Gallo 3, Carnevale ne, Trebeschi ne. Allenatore: Marco Calvani.

LIBERTAS LIVORNO: Forti, Ricci 14, Lucarelli 13, Fratto 10, Fantoni 5, Bargnesi 6, Sipala 5, Mancini 3, Madeo ne, Bruci ne, Lemmi ne. Allenatore: Marco Andreazza.

ARBITRI: Bernassola di Roma e Berger di Roma.

Uff stampa Pallacanestro Orzinuovi