Serie B Coppa Italia QF – Real Sebastiani Rieti rullo compressore, +39 sulla Luiss Roma e pass per le Final Four

Partita ai limiti della perfezione per la Real Sebastiani che si aggiudica il quarto di finale di Coppa Italia battendo la LUISS Roma per 89-50. I reatini raggiungono dunque Faenza alla semifinale di Busto Arsizio dell’11 marzo. Una gara mai veramente in discussione ma che ha visto nel quarto quarto la sua apoteosi con la RSR che ha dilagato con un parziale monstre di 34-6. La Sebastiani domenica giocherà a San Miniato per la seconda giornata del girone di ritorno.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Legnini e Matrone stappano subito la gara, 2-2. Fallucca da tre non sbaglia, vantaggio LUISS sul 2-5. Perotti a rimbalzo, appoggia ed è +5 Roma. I 5 liberi messi da Mastrangelo e Tomasini portano la gara in pareggio, 7-7. Primo vantaggio Rieti con la bomba di Piccin, 10-7. Tomasini in contropiede non sbaglia, 12-7. Ancora una volta il barba preciso in transizione, 14-7. 1/2 di Contento ai liberi, Jovovic fa canestro da due e rosicchia un punto, 15-9. Canestro di Allodi che avvicina ulteriormente la LUISS, 15-11. Tripla del capitano e Rieti a +7. Altro 1/2 di Contento, 19-11. Jovovic e Matrone, due punti a testa, 21-13. Bomba di Piccin in contropiede e canestro di Zini, si chiude il primo quarto sul 24-15.

Chinellato realizza nonostante la marcatura, +11 Sebastiani. Ceparano dai 6.75 non perdona, Legnini risponde da dentro l’area, 29-17. Legnini segna ancora da sotto canestro, 29-19. Mastrangelo e Matrone rimpolpano il vantaggio reatino ma Fallucca riporta i suoi a -10. Risponde Piccin, precisissimo fino ad ora dall’arco (3/4), 35-22. Jovovic non ci sta e risponde dal mezzo angolo, 35-25. Two & one di Matrone, 38-25. Ancora Jovovic a segnare per i capitolini, 39-27. Chinellato lotta e non sbaglia da sotto canestro, 41-27. Jovovic fa 12 ai liberi, 41-28. Termina così il secondo quarto.

SECONDO TEMPO

Tomasini subito in fideaway, 43-28. A Fallucca risponde il solito Piccin, 46-31. Perotti a rimbalzo, appoggia a canestro e LUISS a -13. Chinellato con il piazzato dopo l’assist di Bushati, 48-33. Bushati fa 1/2, Perotti ne approfitta per rosicchiare qualche punto, tripla del #2 romano, 49-36. Piazza impeccabile ai liberi, 51-36. Chinellato si gira e realizza, è il suo canestro, 53-36. Fallucca ancora da fuori, 53-39. Freddo dalla linea della carità Ceparano, Perotti non sbaglia da fuori, 55-42. Legnini di prepotenza nel pitturato, 55-44. Si conclude sul +11 Real la terza frazione.

Palleggio, arresto e tiro di Chinellato, solo retina, 57-44. Sottomano in entrata di Tomasini, 59-44. In contropiede Ceparano, vola a canestro e schiaccia, 61-44. I due liberi di Tomasini e la schiacciata di Chinellato, Rieti scappa a +21. Canestro con fallo per Ceparano, libero realizzato, 68-44. Thor, prende il martello e inchioda a canestro, 70-44. La Real è un fiume in piena, Tomasini in contropiede non sbaglia, 72-44. La Seba vola a +31 con il two & one di Chinellato, 75-44. Tolino interrompe il parziale reatino ma Mastrangelo si va a prendere un altro canestro con fallo, dai 5.8 non sbaglia e il tabellone dice 78-46. Mazzotti entra e segna da tre, 81-46. La Sebastiani amministra e accompagna la gara alla conclusione, termina 89-50.

REAL SEBASTIANI RIETI vs LUISS ROMA 89-50 (parziali: 24-15; 17-13; 14-16; 34-6).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 8, Tomasini 16, Contento 5, Piccin 12, Chinellato 17, Mazzotti 6, Matrone 8, Piazza 5, Nuhanovic, Ceparano 11, Frattoni, Bushati 1.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

LUISS ROMA: Murri 8, Perotti 2, Jovovic 10, Zini 2, Allodi 2, Fallucca 12, Busca, Invernizzi, Barbon, Tolino 2, Di Bonaventura 4, Legnini 8.

Coach: Andrea Paccariè

ARBITRI: Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI) e Suriano di Settimo Torinese (TO)

Area Comunicazione RSR