Serie B – Corato fa tris, battuta anche Teramo

Non si ferma più l’Adriatica Industriale Corato, che trova la sua quarta vittoria in cinque gare nel girone di ritorno e la sua terza vittoria consecutiva in campionato regolando al PalaLosito una mai doma Teramo a Spicchi. 77-65 il finale di una gara altamente intensa e spettacolare, vinta dai coratini nel finale dopo aver quasi sempre condotto le operazioni per tutti i 40 minuti.

Avvio di gara con sorpresa nello starting five coratino con coach Putignano che lancia Del Tedesco al posto di un Mauro Stella in non perfette condizioni fisiche assieme a Idiaru, Trunic, Boev ed Infante.

Primi minuti con Teramo a fare l’andatura. Perin sblocca il parziale ed in avvio sono gli ospiti che partono meglio. Dopo un canestro di Infante i teramani scappano sul 2-8 con Cianci sugli scudi. Corato comincia lentamente a carburare e la partita sale di tono. I ritmi si alzano anche se spesso gli attacchi non sono cosi precisi ed il parziale ne risente. Corato rimane in scia agli avversari ma risponde colpo su colpo. È uno scatenato Infante a tenere a galla i suoi ed a pareggiare poi a quota 16 e coronare l’inseguimento neroverde. La tripla di Del Tedesco da il primo vantaggio ai coratini anche se Teramo pareggia immediatamente con Calbini. Nel convulso finale di quarto un canestro di Trunic manda l’Adriatica Industriale avanti al primo mini break 24-23.

Secondo quarto con Corato che parte forte ed in difesa sporca tanti possessi agli ospiti che smarriscono la via del canestro. Dopo il 5-0 locale però Teramo è brava a rispondere ed a tornar sotto restituendo il gap ai pugliesi. La partita prosegue ad elastico con Corato che prova a scappare e Teramo che cerca di rientrare. Idiaru è un fattore a tutto campo sia in difesa che in attacco per i neroverdi. Il suo atletismo è molto utile ed aiuta i locali in chiave difensiva ed offensiva. Corato con Battaglia vola sul 39-31 ma proprio in chiusura di quarto la tripla di Guastamacchia ridà fiato alle speranze teramane e manda le due squadre all’intervallo lungo sul 39-34.

Terzo quarto con Teramo che prova a dare corpo alla rimonta ed invece Corato che cerca di mantenere il controllo del match. Ne viene fuori una gara veloce e piacevole dove gli ospiti sbagliano qualche possesso di troppo per rientrare mentre i coratini, pur incitati ed applauditi da un PalaLosito caldissimo, non riescono a dare il definitivo colpo del ko alla contesa. L’Adriatica Industriale resta sempre avanti e trova per la prima volta la doppia cifra di vantaggio con il solito immarcabile Infante (top scorer del match con 23 punti) sul 49-39 al 27′. Teramo rientra ancora prima che 2 triple di fila di Stella e di un super Idiaru mandino le due squadre al 30′ all’ultimo mini riposo sul 57-45.

Partita finita? Nemmeno per sogno perchè Teramo ad inizio ultimo quarto rientra prepotentemente in gioco. Pronti via ed i ragazzi di Gabrielli trovano il 2-10 che ne rilancia le ambizioni e riapre il match, demolendo tutte le certezze fin li acquisite dai coratini. Lo spettro di una rimonta e sconfitta si impossessa del PalaLosito. A scacciare tutte le paure sono ancora una volta due triple di fila, stavolta di Battaglia (ottima prova anche la sua), e di capitan Stella, comunque un fattore anche a mezzo servizio. Il Palasport si rianima e spinge i coratini che resistono all’ennesimo ritorno di una Teramo mai doma e con la tripla di Idiaru chiudono di fatto il match, con la vittoria certificata dai liberi e da una tripla fantascientifica di un Battaglia da 19 punti. Si chiude quindi 77-65 con Corato che esulta davanti al proprio pubblico e si prepara al match di domenica prossima in trasferta a Pozzuoli.

ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO – TERAMO A SPICCHI 77-65

CORATO: Battaglia 19, Infante 23, Artioli 6, Trunic 6, Idiaru 7, Stella 9, Del Tedesco 3, Boev, Mrgic, Gambarota ne, Sgarlato. All. Putignano

TERAMO: Galipò 5, Perin 7, Calbini 5, Casoni 2, Vigori 2, Cianci 19, Mora ne, Sacchi 9, Ferri, Guastamacchia 5, Di Febo, Di Donato 11. All. Gabrielli.

ARBITRI: Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI) e Tognazzi di Padova

PARZIALI: 24-23 39-34 57-45 77-65

