Serie B – Costa d’Orlando cede il passo a Montecatini

Perde in casa la Costa d’Orlando contro una Montecatini per 58 a 70. Gli ospiti sono sembrati più determinati e con maggiore voglia di portare a casa la vittoria. I paladini hanno ceduto nel finale pagando anche l’assenza forzata di Marcello Crusca. In un Pala Fantozzi deserto la gara è caratterizzata da un sostanziale equilibrio nei primi venti minuti. Ai canestri, pesanti, di Giampaolo Riccio, rispondono Nicoli e Tommei. Dopo i primi dieci minuti i paladini sono avanti 20 a 15. Il secondo parziale si apre con il recupero di Montecatini che riesce a portarsi anche sul più uno. Condello decide di difendere a zona e la scelta paga. Gli ospiti trovano grosse difficoltà a segnare ma anche la Costa d’Orlando non riesce a concretizzare un gran numero di palle recuperate. A metà secondo quarto gli ospiti si portano sul più quattro ma prima Spasojevic e poi Riccio, da tre punti, riportano i padroni di casa in partita. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 30 a 32 per Montecatini. Il secondo tempo comincia con un equilibrio costante anche se gli ospiti provano più volte ad allungare. All’ultimo intervallo il tabellone recita 47 a 53 per gli ospiti. La gara si decide negli ultimi minuti con la Costa d’Orlando che commette troppi errori in attacco con Tessitore ed Avanzini mentre i toscani, grazie ad un incontenibile Iannilli, allungano e vincono meritando.

Tabellino

Irritec Capo d’Orlando – Montecatiniterme Basketball 58-70 (20-15, 10-17, 17-21, 11-17)

Irritec Capo d’Orlando: Teghini 15 (4/8, 0/5), Riccio 12 (1/3, 3/6), Avanzini 9 (3/6), Tessitore 7 (2/5, 0/7), Bolletta 7 (2/3, 1/4), Spasojevic 5 (1/3, 1/2), Ferrarotto 2 (1/1, 0/1), Di Coste 1 (0/2), Ciccarello ne, Crusca ne

Tiri liberi: 15 / 24 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Avanzini, Bolletta 6) – Assist: 8 (Tessitore 3)

Montecatiniterme Basketball: Iannilli 16 (6/8), Tommei 15 (2/7, 3/6), Nicoli 11 (3/3, 1/5), Cipriani 10 (2/3, 2/4), Tiberti 9 (4/6, 0/2), Mercante 7 (1/4, 1/5), Vita 2 (1/2), Meini 0 (0/3, 0/4), Zanini ne, Lepori ne

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 43 12 + 31 (Iannilli 12) – Assist: 15 (Meini 4)

