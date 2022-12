Serie B – Crema domina una spenta Vicenza

La prima sconfitta con ampio distacco della Civitus Allianz Vicenza arriva contro una Logiman Crema in grande spolvero, trascinata da un Fazioli in serata di grazia: 27 punti in 32 minuti con il 65% al tiro (4/6 da tre), ai quali ha aggiunto 6 rimbalzi.

In avvio di partita parte subito forte Crema, sulle ali proprio di Fazioli che mette 12 punti in dieci minuti, ma Vicenza rimane a contatto con i tiri dall’arco di Cernivani, Cucchiaro e Campiello. Poi un canestro più fallo di Ambrosetti dà il primo vantaggio biancorosso. Nel secondo periodo, però, la fluidità di gioco delle due squadre si blocca, la Civitus cerca di avvicinarsi a canestro ma fatica contro i lunghi avversari (Crespi 14 rimbalzi e 4 stoppate) e chiude sotto di sei lunghezze.

All’uscita dagli spogliatoi gli ospiti scappano subito sul +13 (36-49), con Fazioli e Stepanovic che trovano il fondo della retina, ancora dalla lunga distanza. Il cast di supporto degli ospiti mette ognuno il proprio mattoncino e la Civitus tocca anche il -17, prima di un canestro e fallo di Cernivani che accorcia le distanze.



Ma a 6 decimi di secondo dalla sirena del terzo quarto, il capitano berico si infortuna al ginocchio sinistro su un contatto di gioco, entrano in campo anche i sanitari e viene portato fuori dolorante tra gli applausi, con una distorsione che verrà valutata nei prossimi giorni attraverso i consueti esami clinici. La gara si interrompe per diversi minuti, ma l’episodio non condiziona il corso dell’incontro: la Logiman dopo due minuti di gioco si porta sul +24 e Stepanovic ancora da tre manda i titoli di coda con largo anticipo.

Unico sussulto per i padroni di casa la prima tripla in serie B di Pendin, entrato l’ultimo minuto. Mercoledì la trasferta per cuori forti a Rubano, contro una Virtus Padova in gran forma che sabato sera ha sbancato il campo del Brianza 74-75 rimontando 16 punti di svantaggio.

Civitus Allianz Vicenza – Logiman Pall. Crema 54-75 (18-22, 12-14, 11-21, 13-18)

Civitus Allianz Vicenza: Stefano Cernivani 13 (3/4, 2/3), Valerio Cucchiaro 12 (2/5, 2/2), Riccardo Bassi 8 (3/7, 0/0), Andrea Campiello 5 (1/4, 1/1), Andrea Ambrosetti 5 (1/4, 0/5), Andrea Zocca 3 (0/5, 1/3), Alberto Pendin 3 (0/0, 1/1), Luca Brambilla 2 (1/6, 0/4), Nicolo Ianuale 2 (1/3, 0/2), Nicholas Carr 1 (0/0, 0/1), Marco Massignan 0 (0/2, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/1, 0/3)

Tiri liberi: 9 / 17 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Luca Brambilla 7) – Assist: 9 (Valerio Cucchiaro, Nicolo Ianuale 2)

Logiman Pall. Crema: Filippo Fazioli 27 (5/8, 4/6), Arsenije Stepanovic 15 (3/3, 2/6), Riccardo Crespi 11 (4/9, 0/2), Andrea Ballati 10 (4/5, 0/6), Lorenzo Ziviani 7 (2/3, 1/4), Alessandro Esposito 3 (0/1, 1/2), William luca Wiltshire 2 (1/1, 0/2), Andrija Lazukic 0 (0/1, 0/0), Matteo Guerini 0 (0/0, 0/0), Thomas Carinelli 0 (0/0, 0/0), Nikola Ivanaj 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 38 4 + 34 (Riccardo Crespi 14) – Assist: 9 (Lorenzo Ziviani 4)

UFF.STAMPA PALL.VICENZA