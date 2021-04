Sabato 17 Aprile 2021 abbiamo disputato una gara valevole per il campionato nazionale maschile di serie

B contro la Robur et Fides Varese. In tale squadra, nel corso dei giorni precedenti all’incontro, si erano

manifestati dei casi di positività al Covid19 asseverati da tamponi molecolari. Le società, dopo fitti

contatti, ritenendo di non poter valutare in modo puntuale, nonostante il ricorso ai test rapidi, l’evolversi

della situazione epidemiologica, chiedevano alla FIP il rinvio della gara, ottenendolo. Nella stessa giornata, a stretto giro, una mail di Lega Nazionale Pallacanestro, a firma di un suo esponente di vertice, ci invitava al rispetto del “protocollo FIP” che impone di giocare in presenza di 8

membri su 14 del roster che riportino esito negativo al test antigienico. Nonostante le telefonate

successive intercorse tra le società e lo stesso, tale comunicazione ha comportato la rettifica dello

spostamento della gara e il conseguente obbligo di disputare l’incontro programmato.

Due giorni dopo il match la Robur et Fides ha comunicato la rilevata positività di suoi giocatori che

avevano disputato il match contro la nostra squadra. Da allora con intervento della locale Ats il gruppo

squadra è stato posto in quarantena.

In data 21 aprile scorso diversi giocatori della Pallacanestro Crema, pur in presenza di test rapidi negativi

evidenziavano chiari sintomi riconducibili al Covid19. Due di loro, oltre a un membro dello staff presente

in panchina durante la partita in questione, sono invece risultati positivi.

I test rapidi, per scrupolo di coscienza verso gli avversari, gli arbitri, gli ufficiali di campo, oltre a quanto

stabilito dal protocollo FIP (che impone l’esecuzione non oltre 48 ore dall’inizio della gara), sono stati

eseguiti il giorno stesso della partita. La squadra avversaria, all’arrivo al PalaCremonesi è stata prontamente informata e, assieme, con quello

spirito sportivo che dovrebbe animare tutti gli uomini di sport ma, soprattutto, per tutelare la salute di

tutti o, almeno di quelli che già non avevano subito le conseguenze di scelte scellerate, abbiamo deciso

di non giocare. Ora la nostra unica preoccupazione è che tutti i nostri ragazzi e il nostro staff tecnico e dirigenziale, possano superare questo delicato momento. Dopo, molto dopo, verranno le decisioni del Giudice Sportivo cui auguriamo di non avere sulla coscienza

il medesimo peso di chi ha applicato freddi protocolli in spregio del buon senso o, come dicono i giuristi, della diligenza del buon padre di famiglia. Ciò che è successo è molto grave e, ad oggi, le conseguenze non sono ancora purtroppo calcolabili. A tal proposito informiamo altresì di aver conferito ai nostri legali ampio mandato per la tutela dei nostri interessi in sede penale e civile.

Uff stampa Pallacanestro Crema