Serie B – Crollo Faenza, Ravenna chiude con una vittoria

Blacks Faenza 76

OraSì Ravenna 88

(23-21; 36-56; 55-71)



BLACKS FAENZA: Galassi 2, Papa 11, Poletti 14, Siberna 2, Vico 5, Naccari ne, Poggi 11, Ballarin, Bendandi ne, Petrucci 6, Pastore 10, Begarin 15. All.: Garelli

ORASI’ RAVENNA: Uljarevic 8, Galletti ne, Allegri ne, Panzini 3, Ferrari, Paolin 17, Onojaife 1, Bedetti 17, Brunetto 8, Dron 12, De Gregori 22, Laghi. All.: Bernardi

Arbitri: Scaramellini – Zanelli

Note. Tiri da 2: Faenza: 28/44, Ravenna: 15/29. Tiri da 3: Faenza: 3/31, Ravenna: 10/24. Tiri liberi: Faenza: 11/16, Ravenna: 28/33. Rimbalzi: Faenza: 38 Ravenna: 35.

Sarà la Libertas Livorno l’avversario dei Blacks nei play off, formazione arrivata seconda nel girone A. La serie inizierà in Toscana nel week end del 4/5 maggio e ad inizio settimana sarà reso noto il calendario. Questo il tabellone play off dei faentini: Roseto – Sant’Antimo; Gema Montecatini – Fabriano; Libertas Livorno – Blacks; Jesi – Bakery Piacenza.

I Raggisolaris chiudono al settimo posto la stagione regolare, ma anche una vittoria nel derby con Ravenna non avrebbe cambiato gli scenari visto che Mestre ha vinto a Lumezzane.

Nel derby, i Blacks pagano un secondo quarto in cui subiscono un break di 35-13 e la serata negativa al tiro (1/31 da tre) oltre ad una difesa non sempre attenta. Nel secondo tempo arriva una reazione che permette di accorciare lo svantaggio fino 74-81 al 36’, ma l’OraSì è brava a segnare i canestri decisivi e a vincere con pieno merito.

