Serie B – Definiti i quattro gironi della prossima stagione

Si è svolto oggi il Consiglio Federale della FIP e sembra ufficiale la suddivisione dei gironi per la prossima stagione, che verranno poi ratificate nei prossimi giorni. Il campionato di Serie B versione 2020/21 inizierà il 15 novembre, anticipato da una Supercoppa organizzata da LNP al via l’11 ottobre; previsti playoff incrociati tra i gironi A e B e tra i gironi C e D per determinare le 4 promozioni in A2 in palio. Ecco le disposizioni definitive:

GIRONE A: Piemonte (Alba, Alessandria, Omegna, Oleggio); Toscana (San Miniato, Libertas Livorno, Cecina, Firenze, Chiusi, Empoli, Piombino), 5 Emilia (Cesena, Faenza, Rimini, Imola, Ozzano).

GIRONE B: Lombardia (Robur Varese, Sangiorgese, Olginate, Piadena, Ju.Vi.Cremona, Bernareggio, Pavia, Vigevano, Crema), Emilia (Fiorenzuola, Piacenza, Bologna Basket 2016), Sicilia (Palermo, Torrenova, Ragusa, Agrigento).

GIRONE C: Veneto (Virtus Padova, Unione Padova Basket, San Vendemiano, Mestre, Vicenza); Friuli (Monfalcone, Cividale); Marche (Senigallia, Fabriano, Jesi, Montegranaro, Civitanova Marche, Ancona), Abruzzo (Giulianova, Teramo, Roseto).

GIRONE D: Lazio (Luiss Roma, Real Rieti, Formia, Cassino), Campania (Salerno, Sant’Antimo, Pozzuoli, Avellino), Puglia (Nardò, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Molfetta, Taranto), Basilicata (Matera), Calabria (Catanzaro, Reggio Calabria)

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano